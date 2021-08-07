Sự thật câu chuyện 'shipper giao 27 hũ tro cốt người mất vì Covid-19' đang làm dậy sóng mạng xã hội

Thông tin gây chú ý cộng đồng mạng khi cho biết shipper đi giao tro cốt gặp em bé có 4 người thân gồm ông bà, cha mẹ đều mất trong dịch COVID-19. Sự thật thế nào?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài viết và hình ảnh gây xôn xao về một người đàn ông mặc đồng phục trắng như người làm việc tại cơ sở mai táng, đi giao những hũ sành đựng tro cốt. Theo người đăng tải bài viết cho biết, những hũ cốt đó được dùng để đựng tro cốt của người chết do Covid-19. Shipper nhận nhiệm vụ gửi lại các hũ tro cốt này cho thân nhân đang bị cách ly trong khu phong tỏa. Hình ảnh người đàn ông đi giao hủ tro cốt ở khu phong toả đang gây xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, bài viết đăng tải hình ảnh này xuất phát từ tài khoản Facebook có tên L.N.V. Người này cho biết thông tin rằng, khi vô tình nhìn thấy anh shipper trên đường nên đã đi theo quan sát và biết được người shipper này đang chở 27 hũ cốt đi giao cho các gia đình không may có người chết trong dịch bệnh Covid này. Tài khoản Facebook này chia sẻ thêm:

"Trên một đoạn chưa đầy 2km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú mà em ấy đã giao hết một nửa. Phần lớn là dừng xe trước mỗi đầu hẻm nhỏ bị giăng dây cách ly phong tỏa. Rất thành thạo y như giao một món hàng bình thường. Em ấy dừng xe, móc điện thoại gọi ai đó, chờ, khoảng 3 phút sau là có người ra ký nhận vô cái biên bản in sẵn. Mình vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến hẻm 42 Âu Cơ, hẻm cũng bị giăng dây. Mình đứng bên này đường quan sát...". Cảnh nhận tro cốt người thân (mà theo người đăng tải là mất do Covid-19) của một em bé 10 - 12 tuổi được tài khoản Lan Nguyen Van kể: "Bất chợt từ bên trong có thằng bé tầm 10 - 12 tuổi đi cùng một bà già tiến ra đầu hẻm. Bà già vội vắn tắt giới thiệu mà nghe rùng mình: Giờ nhà còn một mình nó ở đây thôi đó, đi cách ly hết rồi. Hôm trước hai hũ của ông bà nội nó mang về đã thờ tự được gì đâu, vẫn để tạm trong nhà. Nay tui dẫn nó ra nhận thêm hai hũ này nữa, cha mẹ nó đó, chắc mang vô tạm rồi sau dịch tính tiếp".

Toàn bộ bài đăng của tài khoản Facebook chia sẻ lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã lập tức gây chú ý và khiến cho dư luận vô cùng xôn xao, hoang mang. Dù chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng hàng loạt page lớn đã dẫn lại bài đăng và rất nhiều người bày tỏ cảm xúc, bình luận xót thương và sợ hãi. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, chủ cơ sở mai táng có người giao tro cốt trong bài viết nói trên cho hay rằng: "Người giao tro cốt là đứa em của tôi. Tôi thấy sự việc trên mạng xã hội thì hỏi lại và được kể lại rằng có một người giao gas chụp hình rồi bỏ đi, không hỏi chuyện gì, chỉ nói 1 câu "để cho mày nổi tiếng luôn." Anh cũng khẳng định thêm số hũ cốt được giao chỉ khoảng 10 hũ, không có chuyện 27 hũ như tài khoản Facebook đăng tin. Đồng thời 10 hũ cốt này giao trên địa bàn nhiều quận như quận 11, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 6, chứ không riêng gì phường Phú Trung, quận Tân Phú như bài đăng nói. Hình ảnh giao tro cốt người mất lan truyền trên mạng xã hội sau một ngày đã nhận 2,9 ngàn lượt like, 1,3 ngàn lượt chia sẻ và gần 1.000 bình luận - Ảnh: Tuổi trẻ Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tuổi trẻ, bà Lê Thị Tuyết Nhung - chủ tịch UBND phường Phú Trung, quận Tân Phú cũng xác minh phường không có hẻm 42 Âu Cơ như bài viết trên đề cập, mà trên địa bàn phường chỉ có một trường hợp mất vì bệnh tim tại hẻm 477 Âu Cơ. Bà Nhung cho biết: "Người mất được giao cốt là bà Tôn Nữ Thị T., mất vì bệnh tim mạch, bệnh viện đã hỏa táng và giao cho dịch vụ mai táng C.Đ.T giao tro cốt về". Với thông tin trong bài viết nói rằng trên một đoạn chưa đầy 2km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú giao hết một nửa, bà Nhung cũng thông tin thêm rằng thống kê trong tháng 7 phường không có người mất, tháng 8 chỉ có 3 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp mất vì COVID-19.

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