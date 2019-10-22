Sự thật bất ngờ đằng sau bức ảnh cô nàng 9x xinh đẹp chụp cùng 'con trai'

Xã hội 22/10/2019 12:03

Khoe ảnh chụp cùng cậu em trai kém 21 tuổi, cô nàng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được dân mạng truy lùng vì quá xinh đẹp.

Từ trước đến nay, những cô gái xinh đẹp luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, cánh mày râu không khỏi ngẩn ngơ trước nhan sắc của một hot girl mạng. Đặc biệt, cô trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi chia sẻ ảnh chụp cùng "con trai". Trên thực tế, đó chỉ là cậu em trai kém 21 tuổi của cô nàng.

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Yến và em trai kém 21 tuổi trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội sau những bức ảnh chụp chung - Ảnh: Internet

Được biết cô gái này là Hà Thị Yến (sinh năm 1997, quê gốc Thanh Hóa, hiện đang sống với gia đình tại Dĩ An, Bình Dương). Yến có một cậu em trai kém mình đến 21 tuổi. Chính vì khoảng cách tuổi tác quá lớn nên khi hai chị em thường bị hiểu lầm là mẹ con.

Sau khi hình ảnh cô gái xinh đẹp cùng em trai gây bão mạng xã hội, cư dân mạng đã tìm thêm được rất nhiều ảnh của cô nàng. Yến nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người nhờ sở hữu làn da trắng sáng, gương mặt hài hòa và vóc dáng cao ráo. 

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Yến mang nét đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm khiến nhiều chàng trai không khỏi 'say nắng' - Ảnh: Internet

"Nhìn giống mẹ con thật, nhưng may mà chỉ là chị em, cho mình xin làm quen với cô chị nhé", một anh chàng mạnh dạn lên tiếng làm quen.

"Bé nhìn dễ thương, lanh lợi quá mà chị Yến cũng xinh không kém. Nhìn giống nhau vậy, mọi người không hiểu nhầm mới lạ", một bình luận từ cư dân mạng.

Theo Saostar, hiện cô vẫn đang độc thân và chưa muốn có người yêu.

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