Trong tình thế cấp bách, các bác sĩ vẫn cố tìm ra cách nhanh nhất để cứu ngón tay của bé trai 11 tuổi khỏi nắm cửa đang nghiến chặt.

Theo Nhịp sống Việt/Tổ quốc đưa tin, tối ngày 10/8, bác sĩ Trần Chí Khôi - Khoa Chi dưới, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM (BV CHCH) cho biết, vừa trải qua ca phẫu thuật giải cứu một trường hợp bệnh nhi bị kẹt ngón tay vào dị vật sắc nhọn giữa lúc tình hình điều trị đang rất khó khăn vì COVID-19. Cụ thể, khoảng 11h trưa cùng ngày, cha mẹ bé An (11 tuổi, tên đã thay đổi, ngụ tại phường Phú Mỹ, quận 7) hốt hoảng đưa con đến BV với ngón trỏ bàn tay trái bị dính sâu vào một tay nắm cửa. Phía trước ngón tay trỏ là các rìa kim loại rất sắc nhọn.

Bé trai nhập viện khi ngón tay bị kẹt chặt vào tay nắm cửa - Ảnh: Nhịp sống Việt Theo lời kể của người nhà, trước đó bé trai đã nghịch ngợm lấy tay nắm cửa chơi, đưa ngón tay vào. Tuy nhiên, đến khi cố rút ngón tay ra thì lại càng bị siết khiến An đau đớn. Nhập viện trong tình hình dịch bệnh, bé phải làm xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, vì nhận thấy tình trạng của bé khá nguy hiểm, các bác sĩ đã lựa chọn cho bé làm test nhanh kháng nguyên và đưa ngay vào phòng cấp cứu ngay khi có kết quả xét nghiệm tiền phẫu. Toàn bộ ekip chấp nhận rủi ro bởi kết quả test nhanh có 40% khả năng âm tính. Đã từng có kinh nghiệm xử lý một trường hợp tương tự, bác sĩ Khôi sẽ dùng cưa điện cắt tay nắm cửa ra khỏi tay bệnh nhi.

Tuy nhiên lúc này, chiếc cưa đang được một bác sĩ mặc đồ bảo hộ kín dùng tại khu điều trị khác có nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Không còn cách nào khác, cả ekip phải dùng đục xương kiên nhẫn mở ổ khóa. Tiếp đó, họ dùng kềm chuyên dụng cắt dụng cụ kết hợp xương để tháo dị vật ra. Ekip điều trị vui mừng khi đã tháo được dị vật trên ngón tay của cháu bé - Ảnh: Nhịp sống Việt Toàn bộ quá trình đục đẽo này, các bác sĩ buộc lòng dùng tay trần (chỉ phòng hộ kín vùng mặt) để có tối đa sức lực giải thoát cháu bé khỏi dị vật sắc nhọn. Trước đó, bệnh nhi cũng được gây mê. Hiện tại, bé đã qua cơn nguy hiểm, ngón tay được cứu thành công. Dù vậy, cả cha mẹ và các bác sĩ vẫn phải đợi đến khi bé có kết quả xét nghiệm PCR khẳng định âm tính với COVID-19 thì mọi thứ mới thật sự ổn.

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