Sóng đánh chìm tàu bắt cá, một ngư dân mất tích, 2 người khác may mắn bơi được vào bờ

Xã hội 22/02/2023 08:41

Khi đang trên đường vào bờ, tàu cá bị sóng biển đánh chìm khiến 3 ngư dân rơi xuống biển.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng 22/2, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên - Huế cùng với các lực lượng liên quan đang triển khai tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên biển.

Cụ thể, vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/2, tàu cá TTH 49125TS do ông Dương Văn Cho (50 tuổi, ở phường Thuận An, TP. Huế) làm chủ, trên đường đánh bắt cá trở về thì bị sóng đánh chìm tại phao số 0.

 

Sóng đánh chìm tàu bắt cá, một ngư dân mất tích, 2 người khác may mắn bơi được vào bờ - Ảnh 1
Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người mất tích - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Vietnamplus, khi gặp nạn trên tàu có ông Dương Văn Cho và 2 thuyền viên khác gồm: anh Nguyễn Văn Toản (sinh năm 1985) và anh Nguyễn Văn Siêu (sinh năm 2001) cùng trú tại tổ dân phố Tân Lập, phường Thuận An, thành phố Huế.

Ngay sau khi tàu cá bị chìm, ông Dương Văn Cho và anh Nguyễn Văn Toản đã bơi được vào bờ an toàn; anh Nguyễn Văn Siêu mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã huy động lực lượng, phối hợp phương tiện của Hải đội 2 và chính quyền địa phương cùng 3 tàu cá của ngư dân, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn người mất tích trên biển.

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