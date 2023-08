Sơn La: Giám đốc Sở Y tế bị kỷ luật cảnh cáo vì liên quan vụ mua sắm thiết bị y tế

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La vừa có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La vì thiếu kiểm tra giám sát dẫn tới sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm các thiết bị y tế.

Bà Nguyễn Thị Kim An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La bị kỷ luật vì trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tuyến xã, tuyến y tế cơ sở năm 2019 đã vi phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp phó, cán bộ, công chức thuộc Sở trong tham mưu gói thầu.

Từ đó dẫn đến không phát hiện được các khuyết điểm vi phạm trong việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu, trong nghiệm thu các trang thiết bị y tế, để nhiều cán bộ, công chức, đảng viên có vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Vi phạm của bà Nguyễn Thị Kim An là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, tạo dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế.

Bùi Thị Hoa (trái) - nguyên trưởng phòng Kế hoạch khi đang làm việc với cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Được biết, ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

4 bị can bị bắt giam gồm: Bùi Thị Thu (SN 1969; ngụ TP Hà Nội) - Giám đốc Công ty CP thiết bị và Công nghệ Hưng Phát; Sa Văn Khuyên (SN 1960) - nguyên phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La); Bùi Thị Hoa (SN 1965) - nguyên trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế; Mai Anh Tuấn (SN 1987) - chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế.

Theo Công an tỉnh Sơn La, quá trình điều tra xác định những người trên có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang bị y tế tuyến xã, tuyến cơ sở y tế; nhiều danh mục hàng hóa, thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký, gây thiệt hại ngân sách của Nhà nước.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

KHẨN: Yêu cầu những người đến 46 địa điểm tại Hà Nội, Hải Dương khai bao báo y tế Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm sau đây cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng gần nhất để khai báo y tế và được hỗ trợ hướng dẫn phòng Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/son-la-giam-doc-so-y-te-bi-ky-luat-canh-cao-vi-lien-quan-vu-mua-sam-thiet-bi-y-te-396457.html