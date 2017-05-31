Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng

Trước đây, các cơ sở kinh doanh với nhiều nhân viên nữ xinh đẹp, ăn mặc “mát mẻ” đã xuất hiện rất nhiều. Song, để tìm một nơi mà ở đó nhân viên phục vụ gồm toàn trai đẹp thì không phải nơi nào cũng có.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh chỉ toàn các chàng trai đẹp trai, thân hình chuẩn khiến chị em “mê mệt”. Được biết, hình ảnh này xuất hiện tại một cửa hàng nail trên phố Hà Nội.