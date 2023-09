Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng

Điều đáng nói ở đây là những chàng trai phục vụ chỉ mặc một chiếc quần lót mà không mặc thêm bất cứ thứ gì. Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng những chàng trai ăn mặc như vậy để phục vụ khách hàng là hết sức phản cảm. Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra thích thú với hình thức mới này.

Không chỉ ở cửa hàng nail mà ngay cả nhà hàng cũng áp dụng phương thức này để câu khách. Đoạn video dưới đây ghi lại hình ảnh các chàng trai phục vụ trong một nhà hàng nướng đã gây bão mạng xã hội.