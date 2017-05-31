Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng

Ngày nay, để thu hút khách, nhiều cửa hàng đã đưa ra những phương pháp vô cùng táo bạo. Mới đây, một cửa hàng làm nail dành cho phụ nữ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng khi thuê nhiều chàng trai vạn vỡ, sáu múi để phục vụ chị em.
Trước đây, các cơ sở kinh doanh với nhiều nhân viên nữ xinh đẹp, ăn mặc “mát mẻ” đã xuất hiện rất nhiều. Song, để tìm một nơi mà ở đó nhân viên phục vụ gồm toàn trai đẹp thì không phải nơi nào cũng có.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh chỉ toàn các chàng trai đẹp trai, thân hình chuẩn khiến chị em “mê mệt”. Được biết, hình ảnh này xuất hiện tại một cửa hàng nail trên phố Hà Nội.
Điều đáng nói ở đây là những chàng trai phục vụ chỉ mặc một chiếc quần lót mà không mặc thêm bất cứ thứ gì. Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng những chàng trai ăn mặc như vậy để phục vụ khách hàng là hết sức phản cảm. Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra thích thú với hình thức mới này.
Không chỉ ở cửa hàng nail mà ngay cả nhà hàng cũng áp dụng phương thức này để câu khách. Đoạn video dưới đây ghi lại hình ảnh các chàng trai phục vụ trong một nhà hàng nướng đã gây bão mạng xã hội.