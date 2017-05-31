Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng

Xã hội 31/05/2017 16:37

Ngày nay, để thu hút khách, nhiều cửa hàng đã đưa ra những phương pháp vô cùng táo bạo. Mới đây, một cửa hàng làm nail dành cho phụ nữ đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng khi thuê nhiều chàng trai vạn vỡ, sáu múi để phục vụ chị em.

Trước đây, các cơ sở kinh doanh với nhiều nhân viên nữ xinh đẹp, ăn mặc “mát mẻ” đã xuất hiện rất nhiều. Song, để tìm một nơi mà ở đó nhân viên phục vụ gồm toàn trai đẹp thì không phải nơi nào cũng có.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh chỉ toàn các chàng trai đẹp trai, thân hình chuẩn khiến chị em “mê mệt”. Được biết, hình ảnh này xuất hiện tại một cửa hàng nail trên phố Hà Nội.

Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng - Ảnh 1
Dàn nhân viên phục vụ với body chuẩn khiến chị em "mất máu" - Ảnh: Saostar 

Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng - Ảnh 2
Không chỉ đẹp, những chàng "hot boy" này còn vô cùng lành nghề khi làm móng cho chị em - Ảnh: Saostar

Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng - Ảnh 3
Những chàng trai này có nguồn gốc cả Tây và Việt - Ảnh: Saostar

Điều đáng nói ở đây là những chàng trai phục vụ chỉ mặc một chiếc quần lót mà không mặc thêm bất cứ thứ gì. Những hình ảnh này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng những chàng trai ăn mặc như vậy để phục vụ khách hàng là hết sức phản cảm. Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra thích thú với hình thức mới này.

Không chỉ ở cửa hàng nail mà ngay cả nhà hàng cũng áp dụng phương thức này để câu khách. Đoạn video dưới đây ghi lại hình ảnh các chàng trai phục vụ trong một nhà hàng nướng đã gây bão mạng xã hội.

 

Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng - Ảnh 4
Trong khi nhiều người tỏ ra thích thú với dàn nhân viên phục vụ ở nhà hàng này... 

Sốc với dàn hot boy 6 múi làm nail, bán thức ăn trong nhà hàng - Ảnh 5
...Thì cũng có không ít người lại "ném đá" không thương tiếc vì cho rằng nó phản cảm - Ảnh chụp màn hình

Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 21 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày