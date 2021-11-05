Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy?

Xã hội 05/11/2021 14:00

Độ giàu có của những "tu sĩ" sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai là "không đùa được đâu". Bởi chỉ tính riêng 1 kênh Youtube của họ thì đã mang về con số hàng chục tỷ mỗi năm.

Sau buổi livestream của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về việc quyên góp tiền từ thiện của các "tu sĩ" Tịnh Thất Bồng Lai và mối quan hệ huyết thống giữa những người đang sinh sống tại đây, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai) được không ít cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, rất nhiều hoạt động, góc khuất liên quan đến cơ sở tu hành này được dân mạng đào lại. 

Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy? - Ảnh 1
5 chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai là người "hái" ra tiền cho kênh Youtube nơi đây

Theo như tìm hiểu, Tịnh Thất Bồng Lai sở hữu kênh Youtube kiếm bộn tiền được thành lập sau khi 5 chú tiểu có xuất thân tại đây chiến thắng và giành giải thưởng cao nhất chương trình gameshow đình đám "Thách thức danh hài". Kênh này có tên gọi "5 chú tiểu - Tịnh Thất Bồng Lai", sau đổi thành "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và có lượng theo dõi và đăng ký khủng, kiếm được tiền thu nhập "khổng lồ" cho những người sở hữu tại đây.

Hiện, kênh đã có hơn 2 triệu người đăng ký. Theo số liệu từ Social Blade, kênh "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" thành lập từ tháng 1/2013, hiện đứng thứ 179 trong bảng xếp hạng kênh Youtube tại Việt Nam. Đến nay kênh thu về hơn 833 triệu lượt xem với 900 video đã đăng tải về các tiểu phẩm tái hiện phim Tây Du Ký, hát hò của các em bé,...

Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy? - Ảnh 2

Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy? - Ảnh 3
Số liệu được Social Blade thống kê cho thấy con số thu nhập "khủng" được chuyển vào tài khoản kênh Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" mỗi tháng

Với lượt đăng ký và lượng view khủng hiện tại, ước tính, mỗi tháng theo Social Blade thống kê, kênh thu về khoảng 6.200 USD (trên 140 triệu đồng) đến 99.200 USD (trên 2,2 tỷ đồng). Như vậy, mỗi năm "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" có thể kiếm được từ 74.500 USD đến tối đa là 1,2 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng).

Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy? - Ảnh 4

Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy? - Ảnh 5
Dân mạng đã nhiều lần choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chơi của những người "tu sĩ" tại đây

Con số không chỉ dừng ở đó khi Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ còn sở hữu nhiều kênh Youtube khác cũng "hái" ra tiền không kém như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95.200 lượt đăng ký), "Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38.800 lượt đăng ký); "Âm nhạc - Thiền am bên bờ vũ trụ" (43.200 lượt đăng ký),...

Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy? - Ảnh 6
Mỗi video được kênh Youtube này đăng tải có số lượt xem trung bình trên 10 triệu view

Ảnh: Chụp màn hình, Internet, FBNV

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội'

Công an huyện Đức Hòa lên tiếng chi tiết vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 'đại náo' Tịnh Thất Bồng Lai, tiết lộ tung tích của 'Thầy ông nội'

Công an tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có thông tin chi tiết về cuộc viếng thăm của bà Phương Hằng đến Tịnh Thất Bồng Lai chiều 4/11.

Xem thêm
Từ khóa:   5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ Youtube Tịnh Thất Bồng Lai kiếm bao nhiêu tiền Tịnh thất Bồng Lai

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số