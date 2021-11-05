Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy?

Sau buổi livestream của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về việc quyên góp tiền từ thiện của các "tu sĩ" Tịnh Thất Bồng Lai và mối quan hệ huyết thống giữa những người đang sinh sống tại đây, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai) được không ít cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, rất nhiều hoạt động, góc khuất liên quan đến cơ sở tu hành này được dân mạng đào lại.

5 chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai là người "hái" ra tiền cho kênh Youtube nơi đây

Theo như tìm hiểu, Tịnh Thất Bồng Lai sở hữu kênh Youtube kiếm bộn tiền được thành lập sau khi 5 chú tiểu có xuất thân tại đây chiến thắng và giành giải thưởng cao nhất chương trình gameshow đình đám "Thách thức danh hài". Kênh này có tên gọi "5 chú tiểu - Tịnh Thất Bồng Lai", sau đổi thành "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và có lượng theo dõi và đăng ký khủng, kiếm được tiền thu nhập "khổng lồ" cho những người sở hữu tại đây.