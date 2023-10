Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy?

Số liệu được Social Blade thống kê cho thấy con số thu nhập "khủng" được chuyển vào tài khoản kênh Youtube "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" mỗi tháng

Với lượt đăng ký và lượng view khủng hiện tại, ước tính, mỗi tháng theo Social Blade thống kê, kênh thu về khoảng 6.200 USD (trên 140 triệu đồng) đến 99.200 USD (trên 2,2 tỷ đồng). Như vậy, mỗi năm "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" có thể kiếm được từ 74.500 USD đến tối đa là 1,2 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng).

Dân mạng đã nhiều lần choáng ngợp trước độ giàu có và chịu chơi của những người "tu sĩ" tại đây

Con số không chỉ dừng ở đó khi Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ còn sở hữu nhiều kênh Youtube khác cũng "hái" ra tiền không kém như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95.200 lượt đăng ký), "Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38.800 lượt đăng ký); "Âm nhạc - Thiền am bên bờ vũ trụ" (43.200 lượt đăng ký),...

Mỗi video được kênh Youtube này đăng tải có số lượt xem trung bình trên 10 triệu view

