Sốc: Kênh Youtube của Tịnh Thất Bồng Lai kiếm hàng chục tỷ đồng mỗi năm, sốc hơn nữa là có tận 4 kênh, con số tổng cộng là bao nhiêu mà gây choáng đến vậy?

Độ giàu có của những "tu sĩ" sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai là "không đùa được đâu". Bởi chỉ tính riêng 1 kênh Youtube của họ thì đã mang về con số hàng chục tỷ mỗi năm.
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Sau buổi livestream của CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng về việc quyên góp tiền từ thiện của các "tu sĩ" Tịnh Thất Bồng Lai và mối quan hệ huyết thống giữa những người đang sinh sống tại đây, cái tên Thiền am bên bờ vũ trụ (Tịnh Thất Bồng Lai) được không ít cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, rất nhiều hoạt động, góc khuất liên quan đến cơ sở tu hành này được dân mạng đào lại.
Theo như tìm hiểu, Tịnh Thất Bồng Lai sở hữu kênh Youtube kiếm bộn tiền được thành lập sau khi 5 chú tiểu có xuất thân tại đây chiến thắng và giành giải thưởng cao nhất chương trình gameshow đình đám "Thách thức danh hài". Kênh này có tên gọi "5 chú tiểu - Tịnh Thất Bồng Lai", sau đổi thành "5 chú tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và có lượng theo dõi và đăng ký khủng, kiếm được tiền thu nhập "khổng lồ" cho những người sở hữu tại đây.
Hiện, kênh đã có hơn 2 triệu người đăng ký. Theo số liệu từ Social Blade, kênh "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" thành lập từ tháng 1/2013, hiện đứng thứ 179 trong bảng xếp hạng kênh Youtube tại Việt Nam. Đến nay kênh thu về hơn 833 triệu lượt xem với 900 video đã đăng tải về các tiểu phẩm tái hiện phim Tây Du Ký, hát hò của các em bé,...
Với lượt đăng ký và lượng view khủng hiện tại, ước tính, mỗi tháng theo Social Blade thống kê, kênh thu về khoảng 6.200 USD (trên 140 triệu đồng) đến 99.200 USD (trên 2,2 tỷ đồng). Như vậy, mỗi năm "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" có thể kiếm được từ 74.500 USD đến tối đa là 1,2 triệu USD (khoảng 27 tỷ đồng).
Con số không chỉ dừng ở đó khi Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ còn sở hữu nhiều kênh Youtube khác cũng "hái" ra tiền không kém như "Đạo Pháp - Thiền am bên bờ vũ trụ" (95.200 lượt đăng ký), "Nhị Nguyên - Thiền am bên bờ vũ trụ" (38.800 lượt đăng ký); "Âm nhạc - Thiền am bên bờ vũ trụ" (43.200 lượt đăng ký),...
Ảnh: Chụp màn hình, Internet, FBNV