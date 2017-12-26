Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà

Xã hội 26/12/2017 17:06

Vì muốn phủi bỏ trách nhiệm, người yêu liên tục dụ dỗ V. bỏ thai. Sau khi 'xong việc', gã Sở Khanh liền 'quất ngựa truy phong' yêu người khác. Không những thế, khi phát hiện mình mắc bệnh sùi mào gà, gã đàn ông bội bạc quay lại tố ngược bạn gái là người lây bệnh.

Mình không định vạch áo cho người xem lưng, xem bụng của mình đâu. Nhưng mình thật sự ức chế quá. Ba năm ở bên nhau, mình rút ruột, rút gan để yêu anh. Thế nhưng, những gì mình nhận lại là lời chia tay trong im lặng. Sau Giáng sinh, anh ngang nhiên khoe luôn ảnh tình tứ với người con gái khác và bỏ rơi mình”.

Đó là những lời tâm sự đầy xót xa của cô gái trẻ L.T.V (quận Cầu Giấy, Hà Nội). V. yêu người đàn ông lớn hơn mình 2 tuổi, sống tại Vĩnh Phúc. Cô và người yêu quen nhau khi làm chung trong một công ty sản xuất rượu. Sống ở 2 nơi khác nhau nên suốt thời gian qua cô vẫn chấp nhận 'yêu xa'.

Khi có dịp, người yêu đã đưa V. về ra mắt nhưng bị gia đình phản đối. Dù vậy, suốt 3 năm qua, V. và bạn trai vẫn lén lút yêu nhau. Mọi buồn đau, V. vẫn âm thầm chịu đựng vì rất yêu người đàn ông này.

Theo lời kể của V. với PV Em Đẹp, trong thời gian yêu nhau, hai người từng quan hệ nhiều lần. Trong một lần sơ suất, V. đã lỡ có thai ngoài ý muốn. Lúc này, V. rất muốn giữ lại máu mủ của mình nhưng bạn trai cô một mực cầu xin bỏ thai.

Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 1
Đoạn tin nhắn người yêu với nội dung một mực cầu xin V. bỏ thai - Ảnh: Internet
Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 2
Người yêu V. liên tục dỗ ngon dỗ ngọt- Ảnh: Internet
Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 3
Người đàn ông này ra sức thuyết phục người yêu - Ảnh: Internet
Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 4
Anh ta còn viện cớ gia đình nghiêm khắc để rũ bỏ trách nhiệm - Ảnh: Internet
Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 5
Anh ta cũng không quên hứa hẹn về cuộc sống chung một mái nhà với V. vào cuối năm nay - Ảnh: Internet

Nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của người yêu, V. xiêu lòng, chấp nhận đi phá thai. Trớ trêu, một thời gian sau, cô phát hiện ra người mình yêu đang tán tỉnh yêu đương với một phụ nữ đã có gia đình.

Anh ta cầu xin mình bỏ thai bằng được. Lý do vì anh sợ gia đình bố mẹ đều trong quân đội nghiêm khắc. Anh ta cũng hứa, cuối năm sẽ dẫn mình về nhà đàng hoàng. Nhưng giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuối năm thì anh ta bảo không yêu mình nữa. Anh nói anh không yêu người này thì cũng yêu người khác chứ nhất định không phải là em” – V. ngậm ngùi chia sẻ.

Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 6
Thái độ một trời một vực của người yêu V. trước và sau khi cô bỏ thai - Ảnh: Internet

Khi biết chuyện, V. định làm ầm lên rồi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng vì tiếc 3 năm thanh xuân dành hết tình yêu cho người đàn ông phụ bạc, V. lại lặng lẽ tha thứ và chăm sóc anh ta. Chưa dừng lại ở đó, thời gian gần đây, bạn trai V. báo tin anh ta bị bệnh sùi mào gà, nhưng điều đáng chú ý là người này tố V. bị bệnh và là người gây bệnh cho anh ta.

Anh ta cứ khăng khăng là mình bị sùi mào gà và lây cho anh ta. Mặc dù mỗi lần quan hệ, mình đều vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Mình cũng cực sạch trong vấn đề này. Chỉ yêu thì mình mới ngủ cùng dù trước đó mình từng yêu 2 người nhưng không hề quan hệ tình dục. Cũng may kết quả xét nghiệm cho thấy mình không bị sùi mào gà mà do anh đi quan hệ lăng nhăng với gái rồi về đổ thừa cho mình” – V. ngậm ngùi.

Chuyện tình cảm của V. và người yêu cứ liên tục nhập nhằng, gián đoạn. Sau khi V. phá thai một thời gian thì gã bạn trai này yêu người khác. Khi bị sùi mào gà thì về tố cô lây bệnh cho anh ta, sau đó lại tiếp tục “phiêu lưu tình ái”, công khai tình cảm với người mới trên trang Facebook cá nhân khiến V. chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt, tự trách bản thân nhẹ dạ cả tin.

Sốc: Cô gái bị người yêu dụ dỗ phá thai để ‘rảnh tay’ yêu người khác rồi quay lại tố lây bệnh sùi mào gà - Ảnh 7
Khi chia tay V. được một thời gian, người yêu cô đã tay trong tay với tình mới - Ảnh: Internet

Anh ta dụ dỗ mình bỏ thai xong để không còn liên quan gì tới anh ta nữa. Sau đó, hết yêu thì anh ta quay sang đối xử với mình thế này. Anh ta khốn nạn lại còn ra vẻ văn minh. Thật sự mình uất ức quá, chỉ sợ sang chấn tâm lý. Mình nên làm gì để đòi lại chút công bằng cho bản thân đây” - V. nghẹn ngào và uất ức chia sẻ.

Mẹ đơn thân chịu muôn vàn cay đắng để giữ con: Yêu phải Sở Khanh, bị gia đình từ mặt, "dưỡng thai" bằng mì tôm sống

Mẹ đơn thân chịu muôn vàn cay đắng để giữ con: Yêu phải Sở Khanh, bị gia đình từ mặt, "dưỡng thai" bằng mì tôm sống

Từ việc yêu thương rồi đến sai lầm, mang thai rồi bị bỏ rơi trong phút chốc, bị cả bố đẻ của mình đuổi đi khi cả gan làm xấu mặt gia đình, bị nhà nội của đứa trẻ mỉa mai, đó là quãng đời bi kịch và tối tăm của Thu Hà.

Xem thêm
Từ khóa:   gã sở khanh bệnh sùi mào gà

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 19 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 19 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày