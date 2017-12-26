Đó là những lời tâm sự đầy xót xa của cô gái trẻ L.T.V (quận Cầu Giấy, Hà Nội). V. yêu người đàn ông lớn hơn mình 2 tuổi, sống tại Vĩnh Phúc. Cô và người yêu quen nhau khi làm chung trong một công ty sản xuất rượu. Sống ở 2 nơi khác nhau nên suốt thời gian qua cô vẫn chấp nhận 'yêu xa'.

“Mình không định vạch áo cho người xem lưng, xem bụng của mình đâu. Nhưng mình thật sự ức chế quá. Ba năm ở bên nhau, mình rút ruột, rút gan để yêu anh. Thế nhưng, những gì mình nhận lại là lời chia tay trong im lặng. Sau Giáng sinh, anh ngang nhiên khoe luôn ảnh tình tứ với người con gái khác và bỏ rơi mình”.

Theo lời kể của V. với PV Em Đẹp, trong thời gian yêu nhau, hai người từng quan hệ nhiều lần. Trong một lần sơ suất, V. đã lỡ có thai ngoài ý muốn. Lúc này, V. rất muốn giữ lại máu mủ của mình nhưng bạn trai cô một mực cầu xin bỏ thai.

Khi có dịp, người yêu đã đưa V. về ra mắt nhưng bị gia đình phản đối. Dù vậy, suốt 3 năm qua, V. và bạn trai vẫn lén lút yêu nhau. Mọi buồn đau, V. vẫn âm thầm chịu đựng vì rất yêu người đàn ông này.

Đoạn tin nhắn người yêu với nội dung một mực cầu xin V. bỏ thai - Ảnh: Internet

Người yêu V. liên tục dỗ ngon dỗ ngọt- Ảnh: Internet

Người đàn ông này ra sức thuyết phục người yêu - Ảnh: Internet

Anh ta còn viện cớ gia đình nghiêm khắc để rũ bỏ trách nhiệm - Ảnh: Internet

Anh ta cũng không quên hứa hẹn về cuộc sống chung một mái nhà với V. vào cuối năm nay - Ảnh: Internet

Nghe những lời dụ dỗ ngon ngọt của người yêu, V. xiêu lòng, chấp nhận đi phá thai. Trớ trêu, một thời gian sau, cô phát hiện ra người mình yêu đang tán tỉnh yêu đương với một phụ nữ đã có gia đình.

“Anh ta cầu xin mình bỏ thai bằng được. Lý do vì anh sợ gia đình bố mẹ đều trong quân đội nghiêm khắc. Anh ta cũng hứa, cuối năm sẽ dẫn mình về nhà đàng hoàng. Nhưng giờ chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuối năm thì anh ta bảo không yêu mình nữa. Anh nói anh không yêu người này thì cũng yêu người khác chứ nhất định không phải là em” – V. ngậm ngùi chia sẻ.

Thái độ một trời một vực của người yêu V. trước và sau khi cô bỏ thai - Ảnh: Internet

Khi biết chuyện, V. định làm ầm lên rồi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng vì tiếc 3 năm thanh xuân dành hết tình yêu cho người đàn ông phụ bạc, V. lại lặng lẽ tha thứ và chăm sóc anh ta. Chưa dừng lại ở đó, thời gian gần đây, bạn trai V. báo tin anh ta bị bệnh sùi mào gà, nhưng điều đáng chú ý là người này tố V. bị bệnh và là người gây bệnh cho anh ta.

“Anh ta cứ khăng khăng là mình bị sùi mào gà và lây cho anh ta. Mặc dù mỗi lần quan hệ, mình đều vệ sinh cực kỳ sạch sẽ. Mình cũng cực sạch trong vấn đề này. Chỉ yêu thì mình mới ngủ cùng dù trước đó mình từng yêu 2 người nhưng không hề quan hệ tình dục. Cũng may kết quả xét nghiệm cho thấy mình không bị sùi mào gà mà do anh đi quan hệ lăng nhăng với gái rồi về đổ thừa cho mình” – V. ngậm ngùi.

Chuyện tình cảm của V. và người yêu cứ liên tục nhập nhằng, gián đoạn. Sau khi V. phá thai một thời gian thì gã bạn trai này yêu người khác. Khi bị sùi mào gà thì về tố cô lây bệnh cho anh ta, sau đó lại tiếp tục “phiêu lưu tình ái”, công khai tình cảm với người mới trên trang Facebook cá nhân khiến V. chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt, tự trách bản thân nhẹ dạ cả tin.

Khi chia tay V. được một thời gian, người yêu cô đã tay trong tay với tình mới - Ảnh: Internet

“Anh ta dụ dỗ mình bỏ thai xong để không còn liên quan gì tới anh ta nữa. Sau đó, hết yêu thì anh ta quay sang đối xử với mình thế này. Anh ta khốn nạn lại còn ra vẻ văn minh. Thật sự mình uất ức quá, chỉ sợ sang chấn tâm lý. Mình nên làm gì để đòi lại chút công bằng cho bản thân đây” - V. nghẹn ngào và uất ức chia sẻ.