Không lâu sau đó, Chi mang thai đứa con đầu lòng. Đôi vợ chồng trẻ hồi hộp chờ ngày đứa con chào đời. Thế nhưng, khi bé Lê Phạm Hoàng Nam được sinh ra, hai vợ chồng khóc hết nước mắt khi thấy con trai mình không thể mở mắt như bao đứa trẻ khác.

Vào năm 2016, chị Phạm Thị Kim Chi (sinh năm 1997) và anh Lê Trần Huỳnh Lợi (sinh năm 1990, cùng trú tại khối Hưng Tân, phường Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) kết hôn sau nhiều năm yêu nhau.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị Chi cho biết bé Nam được bác sĩ chẩn đoán mắt bị dị tật bẩm sinh, dính da mi hoàn toàn, hốc mắt bị dị tật. Theo chẩn đoán của các bác sĩ ở Bệnh viện mắt Trung ương, bé Nam có cơ hội phẫu thuật mắt nhưng phải đợi bé lớn thêm và kết quả thì không thể nói trước được.

Không thể nhìn thấy nên Nam chỉ có thể dựa vào âm thanh để tìm kiếm cha mẹ - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vợ chồng Chi luôn cố gắng tìm cách chữa bệnh cho con - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Suốt 11 tháng ròng, vợ chồng chị mang con đi khắp nơi chữa trị nhưng các bác sĩ đều lắc đầu. Dù vậy, đôi vợ chồng trẻ vẫn không thôi hy vọng một ngày kỳ tích sẽ đến với Nam.

Nhắc đến đứa con tội nghiệp, Chi lại không cầm được nước mắt: “Là cha mẹ, sinh con ra ai không muốn con được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Sinh con ra bị dị tật thì gia đình em cũng đành chịu thôi. Giờ em chỉ hy vọng con lớn lên phẫu thuật, có thể nhìn thấy được ánh sáng dù chỉ một mắt cũng được”.

Để có thời gian chăm sóc con trai, Chi phải nghỉ hết việc để ở nhà, còn anh Lợi nuôi cả gia đình bằng đồng lương ít ỏi của nghề bốc vác thuê. Chưa kể, anh còn phải lo chi trả số tiền mà hai vợ chồng đã vay trước đó để chữa bệnh cho con.

Chi chia sẻ, cách đây không lâu chị có đọc được bài viết về một đứa trẻ có hoàn cảnh giống con mình, sau khi đưa qua Singapore điều trị đã có thể nhìn thấy lại ánh sáng. Cho nên Chi hy vọng con trai mình cũng sẽ gặp may mắn như vậy. Tuy nhiên, chi phí để điều trị cho bé Nam lên đến hàng trăm triệu đồng, chính vì vậy vợ chồng Chi chỉ có thể hy vọng vào sự giúp đỡ của cộng đồng.

Nếu được đưa sang Singapore điều trị, Nam sẽ có cơ hội nhìn thấy được ánh sáng - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người mẹ trẻ nghẹn ngào cầu xin cộng đồng mạng có thể giúp đỡ đứa con tội nghiệp của mình: “Em mong mọi người có thể giúp con em có thể nhìn thấy mặt bố mẹ. Cho dù có phải quỳ lạy cả thế giới này, em cũng cam lòng”.

Hy vọng Chi và gia đình sẽ mạnh mẽ để tiếp tục cuộc hành trình tìm lại ánh sáng cho con đầy gian nan phía trước.

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Mọi sự giúp đỡ, quý độc giả xin gửi về:

Anh Lê Trần Huỳnh Lợi (cha bé Nam)

Chị Phạm Thị Kim Chi (mẹ bé Nam)

Địa chỉ: Xóm Hưng Tân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản: 51310000402613 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Phủ Quỳ.

Chủ tài khoản: Phạm Thị Kim Chi.

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