"Siêu" nhà máy đón những vị khách sữa học đường "nhí"

Đây là câu hỏi được khá nhiều người thắc mắc trong thời gian chương trình sữa học đường bắt đầu triển khai cho đến nay. Vì vậy khi có cơ hội được tham quan Nhà máy sữa của Vinamilk, nhiều phụ huynh và giáo viên nhà trường đã rất hồ hởi. Đồng hành cùng mọi người trong chuyến tham quan thú vị này còn có gia đình nhỏ của Mạnh Trường - chàng diễn viên điển trai từng gây sốt trong phim "Chạy trốn thanh xuân".

Suốt đoạn đường di chuyển, nhiều em nhỏ tỏ ra háo hức, mong chờ được chiêm ngưỡng "siêu" nhà máy - nơi tạo ra những "người bạn sữa học đường" tươi ngon mà mình được uống ở trường mỗi ngày. Còn với phụ huynh và giáo viên nhà trường, điều mọi người quan tâm là công nghệ sản xuất và bảo quản như thế nào khiến sản phẩm sữa mà họ đang dùng đều tươi ngon đến thế.

Mọi câu hỏi đều được giải đáp sau khi đoàn khách đặt chân đến "siêu" nhà máy sữa Vinamilk, nằm trong số ít nhà máy trên thế giới có công nghệ tự động tiên tiến nhất mà Tập đoàn Tetra Pak từng triển khai. Với diện tích xây dựng 20 ha, công suất 800 triệu lít sữa/năm, đây là 1 trong 3 siêu nhà máy sữa MEGA trên toàn thế giới với dây chuyền sản xuất tự động tối tân khép kín.

Đoàn khách tham quan lần đầu nhìn thấy hệ thống bồn chứa lạnh "khổng lồ" (150m3/bồn) đã vô cùng choáng ngợp. Các bé liên tục hỏi bố mẹ "Sữa ở đâu mà nhiều thế ạ?", "Đây là sữa sẽ được chế biến để thành hộp sữa học đường mà con uống phải không?"... Sau đó, các vị khách "nhí" hồ hởi khi biết sữa trong bồn chứa này là sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại được vận chuyển nhanh chóng nhất tới nhà máy này trên các xe bồn lạnh 4-6 độ C, giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon và thành phần dinh dưỡng của sữa.

Mọi người chụp ảnh cùng các bồn chứa lạnh khổng lồ, nơi chứa khối lượng lớn sữa tươi nguyên liệu sau khi được vận chuyển từ các trang trại chuẩn GLOBAL G.A.P về nhà máy.

Với quyết tâm, nỗ lực của Vinamilk trong việc đầu tư xây dựng nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng chuẩn quốc tế, hệ thống 12 trang trại trên cả nước đã ra đời trong đó 10 trang trại được xây dựng theo chuẩn Global G.A.P (tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) và 2 trang trại bò sữa hữu cơ chuẩn Châu Âu. Với tổng đàn lên đến 130.000 "cô bò" từ hệ thống trang trại Vinamilk và các hộ nông dân đã đáp ứng nhu cầu sản xuất gần một triệu lít sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Đây là toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand.

Các vị khách sữa học đường "nhí" chăm chú ngắm nhìn quy mô siêu nhà máy hiện đại. Lần đầu tiên những khách mời được tận mắt thấy công nghệ tiệt trùng UHT và công nghệ chiết rót vô trùng của Vinamilk.

"Siêu" nhà máy với không gian rộng lớn mà mọi người nói đùa rằng "đi mỏi cả chân chưa hết" nhưng đặc biệt số công nhân có mặt tại đây rất ít vì hệ thống vận hành tại nhà máy dựa trên giải pháp tự động hoá Tetra Plant Master - cho phép kết nối và tích hợp toàn bộ nhà máy từ nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm. Nhờ đó nhà máy có thể điều khiển mọi hoạt động diễn ra trong nhà máy, theo dõi và kiểm soát chất lượng một cách liên tục mà không cần phải sử dụng nhiều nhân công.

Qua sự giới thiệu của người dẫn đoàn là đại diện Nhà máy Vinamilk, phụ huynh và những vị khách “nhí” trầm trồ khi chứng kiến hệ thống robot LGV chuyển pallet thành phẩm đến khu vực kho thông minh, vận chuyển các cuộn bao bì và vật liệu bao gói đến các máy một cách tự động. Hệ thống này còn có thể tự sạc pin mà không cần sự can thiệp của con người.

Nhìn các robot LGV tự vận hành trong nhà máy, các em vô cùng thích thú

Ngoài ra còn có 15 xe tự hành RGV (Rail guided vehicle) vận chuyển pallet thành phẩm vào kho và 8 Robot cần cẩu (Stacker Crane) sắp xếp pallet vào hệ khung kệ. Việc quản lý hàng hoá xuất nhập được thực dựa trên phần mềm Wamas.

Sau khi sản xuất và đóng hộp, những "người bạn sữa học đường" này nhanh chóng được vận chuyển, giao trực tiếp đến các điểm trường. Học sinh được nhận và thụ hưởng từng hộp sữa học đường tươi ngon nhưng ít ai biết để có được sản phẩm sữa tươi đảm bảo chất lượng này là một công nghệ sản xuất tiên tiến, hoạt động trên một dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Lần đầu tiên những khách mời được tận mắt thấy công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm sữa học đường tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025

Thêm vững tin về chất lượng sữa học đường Vinamilk

Cảm nhận của những khách lần đầu tham quan dây chuyền sản xuất sữa tại Nhà máy Vinamilk đều là cảm thấy choáng ngợp vì sự hiện đại khác với tưởng tượng trước đó của họ. Diễn viên Mạnh Trường cũng từng hình dung về một nhà máy với rất đông công nhân đang gấp rút làm việc thế nhưng điều làm anh bất ngờ nhất là "bóng dáng công nhân rất ít".

Anh nói: "Tôi dẫn vợ cùng bé Chip và Bon tham quan Nhà máy Vinamilk dịp này vì cũng muốn cả gia đình nhìn thấy dây chuyền sản xuất sản phẩm sữa mà bao năm qua cả nhà yêu thích như thế nào. Hai bé còn khá nhỏ để có thể hiểu được tất cả công nghệ tiên tiến ở đây nên tôi cũng giải thích cho các con. Tôi đã từng tham qua một nhà máy sản xuất thực phẩm tại Hàn Quốc và giờ đây tôi cảm thấy tự hào khi công nghệ vận hành tự động, quản lý, kiểm soát chất lượng tại đây không hề thua kém ở nước ngoài. Chính điều này làm nên chất lượng của các sản phẩm sữa Vinamilk".

Diễn viên Mạnh Trường cho biết cả nhà anh đã dùng các sản phẩm sữa Vinamilk từ rất lâu.

Thầy Huỳnh Đức Tâm, hiệu trường trường tiểu học Giồng Tôm, Bến Tre cũng là một trong những đại diện các trường học tham gia chương trình sữa học đường cho biết, trường Giồng Tôm đã triển khai chương trình từ tháng 12 và có đến 70% phụ huynh hưởng ứng.

"Thời gian đầu lúc nhập sữa vào, tôi cũng không quá lo lắng vì thương hiệu sữa Vinamilk vốn đã tạo được sự tin tưởng từ lâu nay, chúng tôi chỉ kiểm tra sữa còn hạn sử dụng hay không. Đôi khi cũng thắc mắc khâu sản xuất, bảo quản của sản phẩm này như thế nào. Hôm nay được cùng các em và phụ huynh trong trường tham quan thì càng thấy được thuyết phục hơn nữa, nhất là ở công nghệ tiệt trùng và chiết rót vô trùng, đây là khâu quan trọng giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn có hại trong sữa", thầy Tâm nói.

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Ngoài thành phần dinh dưỡng có sẵn trong sữa tươi nguyên liệu, sữa học đường phải có các thành phần bổ sung bắt buộc nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Vì vậy, ngoài các vi chất bắt buộc nêu trên, sản phẩm “Sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu Vinamilk – 100% sữa tươi - Học đường” còn bổ sung 10 Vitamin (Vitamin PP (B3), Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin K1, Vitamin B6, Vitamin B5, Acid Folic) và 4 khoáng chất (Iod, Kẽm, Đồng, Selen) là hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế cho rằng việc Vinamilk bổ sung các loại Vitamin (10 loại) và khoáng chất (4 loại) phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị dành cho người Việt Nam ở từng độ tuổi khác nhau. Việc bổ sung 14 vi chất với hàm lượng như đã được bổ sung trong sản phẩm của Vinamilk là hoàn toàn tốt và không hề ảnh hưởng cho sức khỏe.

Bác sĩ Trần Khánh Vân, Phó trưởng Khoa Vi chất dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng quốc gia Việt Nam cũng khẳng định: Việc sử dụng vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm để cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ em hiện nay là cần thiết. Các loại vi chất dinh dưỡng và hàm lượng vi chất dinh dưỡng đưa vào sản phẩm sữa học đường tại Hà Nội hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ em.

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