Sếp hào phóng rải tiền như mưa mừng tân niên đầu năm

Nếu tất niên là dịp để các công ty, gia đình cùng nhìn lại để tổng kết, đánh giá một năm đã qua thì tân niên là lúc để gia đình, công ty cùng tụ họp lại để chia sẻ niềm vui, chúc mừng năm mới và cùng nhau đặt ra kế hoạch cho năm này. Tân niên cũng là dịp để các sếp tặng lộc đầu năm cho nhân t? vi ên của mình, tùy vào mỗi người sẽ tặng theo hình thức khác nhau.

Mới đây, trên các trang mạng xã hội lớn của Trung Quốc lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một ông chủ thả tiền từ ban công xuống để chào đón nhân viên của mình quay trở lại làm việc sau những ngày nghỉ lễ đón năm mới khiến dư luận xôn xao, theo Daily Mail.

Được biết đoạn clip này được quay vào ngày 5 tháng 2 vừa qua ở Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo chia sẻ của một số nhân viên trong công ty thì mỗi tờ tiền trị giá 100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn tiền Việt Nam), và không ai trong số họ biết được tổng số tiền mà ông đã dùng để thưởng cho nhân viên của mình là bao nhiêu, họ chỉ biết đó là một con số rất lớn.

Đây có lẽ là một trong những hành động khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên thiết thực nhất, điều đó thể hiện rõ qua nét mặt vui mừng của mọi người ở cuối đoạn video khi họ chia sẻ số tiền mà họ bắt được, nhưng bên cạnh đó có một số người lại không mấy vui vẻ vì không chen lại những người đồng nghiệp khác.

Khi những hình ảnh này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tuy nhiên đa số bình luận đều “ném đá” hành động của ông chủ này, họ cho rằng “người này làm vậy để chứng tỏ quyền lục và sự giàu có của mình, những người giàu có thường rất thích khoe khoang tài sản”. Một số người nghĩ “đây là hành vi bất lịch sự, thiếu tôn trọng nhân viên của mình, thay vì ném tiền thì ông ta có thể đặt nó trong một phong bì và phân phát cho mọi người. Như vậy, vừa công bằng lại vừa lịch sự”. Bên cạnh những ý kiến phê phán, vẫn có nhiều người tỏ ra ganh tỵ với sự hào phóng của người sếp này “tuyệt vời, tôi cũng là một công nhân nhưng ông chủ của tôi không hào phóng như vậy, chúng tôi đang có ý định nghỉ việc đây”.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cư dân mạng phải “đỏ mắt” ghen tỵ với những ông chủ hào phóng ở Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 12 năm 2016 thông tin một ông chủ của công ty võ thuật chi tiền để mời hơn 100 nhân viên đi nghỉ mát ở Maldives đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài.