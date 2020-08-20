Trẻ em là một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Trẻ em được nâng cao kiến thức và có nhận thức tốt về xã hội sẽ thúc đẩy phát triển đời sống văn hóa xã hội. Ngược lại, ở điều kiện thiếu thốn, trẻ em sẽ khó có cơ hội phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, trong 26 triệu trẻ em dưới 18 tuổi, có:

Ø 68% bị bạo lực gia đình

Ø 5,5 triệu trẻ thiếu thốn 1 trong 2 lĩnh vực sau GIÁO DỤC, Y TẾ, DINH DƯỠNG, NƠI Ở, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, HÒA NHẬP XÃ HỘI

Ø 40.000 học sinh phía Bắc bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn

(Số liệu dựa trên unicef.org)

Nếu ở thành thị, cơ sở vật chất khang trang, điều kiện đến trường của các em rất thuận lợi hoặc vô cùng thuận lợi. Thì ngược lại ở tận vùng núi xa xôi kia, con đường đến trường của các em hằng ngày là ghềnh đá cheo leo, là những chiếc cầu dây tạm bợ vắt ngang qua đèo, là những ngôi trường được xây dựng đơn sơ, bàn ghế chông chênh, xuống cấp, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu trường học là những điều gây cản trở, khó khăn trên con đường tiếp cận tri thức. Hơn nữa, dịch bệnh kéo dài khiến tình hình đến trường của các em đang “khó khăn chồng chất khó khăn”.

Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường

Với thông điệp “Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường”, nhãn hàng HURA - Công ty cổ phần Bibica, kết hợp cùng đối tác truyền thông VnExpress (đơn vị truyền thông điện tử số 1 hiện nay) sẽ đồng hành cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vào mùa tựu trường 2020 bằng những phần quà: 200 chiếc xe đạp, 2.000 bộ sách giáo khoa và 14.000 suất ăn xế cho các bé tại những điểm trường mà quỹ Hura – Tiếp sức đến trường ghé thăm

Chương trình được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (10/08 – 06/09/2020): Gây quỹ cho chương trình

Giai đoạn 2 (05/09 – 01/12/2020): Hành trình HURA - sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường, trao quà cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa

Hình ảnh của chương trình

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Bất kỳ ai trong mỗi chúng ta đều cũng có thể “nắm tay và đi cùng các em” trên hành trình “HURA – Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường” bằng cách tham gia, bằng cách đóng góp hoặc đơn giản là lan tỏa những giá trị tốt đẹp của chương trình bằng những hình thức như sau:

- Cuộc thi “CẢ NHÀ CÙNG VẼ ƯỚC MƠ” (10/08 – 06/09/2020) được phát động trên báo Ngoisao.net, mỗi bài dự thi sẽ đóng góp 1 bộ sách giáo khoa cho trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.

- Tham gia đăng hình ảnh khoảnh khắc gia đình kèm hashtag #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm ở chế độ công khai để đóng góp 5.000 đồng cho một hashtag.

- Khi mua hàng trực tuyến trên website Bibica, với mỗi hóa đơn trên 100.000 đồng, bạn sẽ đóng góp 5.000 đồng cho chương trình.

- Khi mua hàng trực tiếp các sản phẩm Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc, mỗi bao bì của sản phẩm đều có điểm. Tỷ lệ quy đổi 4 điểm tương đương 2.000 đồng cho chương trình..

Trên chặng đường “HURA – Sẻ chia yêu thương, tiếp sức đến trường”, Bibica rất vui khi nhận được sự đồng hành với vai trò lan tỏa thông điệp và giá trị của chương trình từ các KOLs (người nổi tiếng), các đầu báo giấy, báo điện tử, các trang mạng xã hội,... uy tín và hàng đầu hiện nay.

Mỗi đóng góp dù nhỏ hay lớn, dù bằng bất kỳ hình thức nào từ tất cả mọi người, cũng giúp chúng tôi một bước gần hơn với các em, thêm một bàn tay giúp sức để con đường đến trường của các em không còn cô đơn, bớt đi sự khó khăn, chông chênh, để các em có thêm hành trang tiến về tương lai phía trước

Mọi thông tin chi tiết về chương trình “HURA sẻ chia yêu thương - tiếp sức đến trường”, vui lòng tham tham khảo tại link: http://huratiepsucdentruong.bibica.com.vn/

Hãy cùng tham gia với Bibica nhé!