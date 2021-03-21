Sau vụ chú ruột khiến cháu gái có thai: Luật sư đề xuất bổ sung biện pháp 'thiến hóa học'

Xã hội 21/03/2021 16:37

Mới đây, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, đã có những chia sẻ liên quan đến vụ việc chú ruột quan hệ nhiều lần khiến cháu gái có thai.

Như đã đưa tin, ngày 20/3, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lại (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) vì quan hệ với người dưới 13 tuổi, khiến nạn nhân có thai.

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Nguyễn Văn Lại (xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo) - Ảnh: Người Lao Động 

Được biết, ngày 12/3, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của gia đình cháu Đ.T.T (SN 2007, ở xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo đối tượng Lại đã quan hệ tình dục với cháu T., khiến cháu có thai, hiện đã 14 tuần tuổi. Đáng chú ý, T. lại chính là cháu ruột, gọi Lại bằng chú.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triệu tập đối tượng Lại. Tại đây, Đỗ Văn Lại thừa nhận đã 5 lần "giở trò đồi bại" với cháu T., trong đó có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu đối tượng có hành vi đồi bại như trên. Trước đó, Đỗ Văn Lại từng nhận án tù vì tội hiếp dâm trẻ em vào năm 1999 và ra tù trước thời hạn vào năm 2015.

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc về vụ việc, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn vi phạm đạo đức xã hội đến mức phải lên án mạnh mẽ, nhất là khi nạn nhân là cháu gái ruột nhỏ tuổi của đối tượng.

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 Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - Ảnh: Pháp luật và Bạn Đọc

Hiện nay, tội hiếp dâm trẻ em theo BLHS năm 1999 đã sửa đổi thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 tại điều 142.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ việc quan hệ với cháu ruột, đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người dưới 13 tuổi và cũng có thể thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn rồi dẫn đến có thai.

Với hành vi "phạm tội 2 lần trở lên" và "làm nạn nhân có thai" là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm B và điểm Đ khoản 2, điều 142 bộ luật hình sự năm 2015, đối tượng phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

Đồng thời với nhân thân xấu, đã từng có tiền án về tội danh này và phạm tội với cháu ruột nên đối tượng này sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc có thể là mức án cao nhất đến 20 năm tù. Tuy nhiên, luật sư cũng cho biết, cơ quan chức năng cần làm rõ động cơ phạm (xem đối tượng có mắc bệnh tình dục hay không) để có thể thực hiện tốt công tác xử lý.

Đáng chú ý, luật sư Cường cho biết và đề xuất thêm, Việt Nam cần bổ sung biện pháp hành chính là "thiến hóa học" để đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. 

Hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới, các đối tượng xâm hại tình dục sẽ được chia làm hai nhóm,  nhóm do bệnh lý và nhóm do nhân cách thấp kém. 

Với nhóm do bệnh lý thì sẽ can thiệp bằng y học - biện pháp thiến hóa học - tiêm hóa chất để làm ổn định khả năng và nhu cầu tình dục, kiểm soát hoạt động tình dục bằng cách chữa bệnh để trở lại trạng thái bình thường. 

Còn với những người không có bệnh mà vi phạm vì đạo đức, nhân cách kém thì sẽ  phải chịu chế tài của pháp luật, thường sẽ là chế tài phạt tù. 

Trên thế giới, có nhiều quốc gia đã áp dụng hình phạt thiến hóa học đối với tội phạm xâm hại trẻ em, như bang California, Georgia, Montana, Florida của Mỹ, Indonesia và Hàn Quốc. 

Hiện nay, thiến hóa học được sử dụng trên thế giới là cho người thiến uống hoặc bằng đường tiêm thêm nhiều hormone kháng hormone sinh dục nam testosterone, khiến nồng độ testosteron trong cơ thể giảm xuống mức thấp, từ đó làm giảm tới mức thấp nhất nhu cầu ham muốn về tình dục, thậm chí cả suy nghĩ về tình dục cũng biến mất. Hoặc có thể tiêm hormone sinh dục nữ để giảm hormone sinh dục nam testosterone.

Theo đề xuất của luật sư Cường, về lâu dài, Việt Nam cần nghiên cứu để áp dụng biện pháp hành chính là thiến hoá học để kiểm soát nguyên nhân điều kiện phạm tội giảm nguy cơ xâm hại tình dục ở những người có bệnh lý về tình dục mới đảm bảo an toàn cho xã hội.

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Từ khóa:   Hải Phòng hiếp dâm làm cháu gái có thai

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