Sau bữa tiệc Tết dương lịch, một người tham gia giao thông ở Hà Nội dính nồng độ cồn kịch khung

Xã hội 02/01/2024 08:53

Dùng rượu bia trong bữa tiệc Tết dương lịch rồi tham gia giao thông, nhiều người đã bị lực lượng CSGT phát hiện và xử lý việc vi phạm nồng độ cồn.

Dẫn theo thông tin từ Đại Đoàn Kết, tối 1/1/2024, Tổ công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Thành phố Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Tuấn Điệp làm Tổ trưởng đã tiến hành lập chốt tại đường Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) kiểm tra, xử lý nồng độ cồn.

Sau bữa tiệc Tết dương lịch, một người tham gia giao thông ở Hà Nội dính nồng độ cồn kịch khung - Ảnh 1
Chiến sỹ CSGT đang thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với anh N.T.S. (30 tuổi, quê ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển phương tiện mang BKS 35K1-467.xx. - Ảnh: Đại Đoàn Kết
Sau bữa tiệc Tết dương lịch, một người tham gia giao thông ở Hà Nội dính nồng độ cồn kịch khung - Ảnh 2
Anh N.V.T. (36 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng vợ con vừa ăn cơm tối nhà chị gái về thì bị Tổ công tác của Đội CSGT số 6 kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,582mg/l. "Chồng tôi chỉ uống ít nhưng do rượu mang ở quê lên "nặng độ" nên nồng độ cồn mới cao thế" vợ anh T. phân trần. - Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trong khoảng thời gian từ 20h - 24h, Tổ đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp xe mô tô vi phạm. Trong đó, có 1 trường hợp vi phạm mức "kịch khung". Các trường hợp vi phạm đều được yêu cầu ký biên bản vi phạm, niêm phong và tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay trong năm 2023 đã có hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt, tăng khoảng 150% so với năm 2022. Trong khi đó vào năm ngoái, có hơn 462.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.

Nói về khó khăn của lực lượng chức năng khi thực hiện nhiệm vụ xử lý nồng độ cồn, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay các tài xế có hơi men dễ kích động, có hành vi phản kháng, không chấp hành kiểm tra.

Năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngày nghỉ".

Sau bữa tiệc Tết dương lịch, một người tham gia giao thông ở Hà Nội dính nồng độ cồn kịch khung - Ảnh 3
Cảnh sát kiểm soát nồng độ cồn hàng trăm lượt phương tiện trong thời khắc đón năm mới 2024 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

"Chúng tôi không phải đặt nặng vấn đề xử phạt, mà phải làm sao kiểm tra, kiểm soát để tạo cho người dân thói quen đã sử dụng rượu bia thì không lái xe", đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.

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