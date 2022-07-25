Sau bữa ăn tối tại công ty, 23 công nhân phải nhập viện cấp cứu, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Xã hội 25/07/2022 08:43

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ 23 công nhân tại một doanh nghiệp ở TP. Cẩm Phả phải nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 24/7, Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 23 công nhân của Công ty TNHH May mặc Hoa Đạt Lợi (địa chỉ tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) phải nhập viện trong ngày 23/7.

Theo đó, lúc 7h50 ngày 23/7, một số công nhân của Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, đi ngoài, sốt, đau đầu, đau người và buồn nôn đến Phòng Y tế của Công ty xin thuốc. Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế của doanh nghiệp đã đề nghị đưa 23 công nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả khám và điều trị.

Đến chiều 24/7, 22 công nhân vẫn được theo dõi tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định, không có diễn biến bất thường, theo dự kiến được xuất viện trong ngày 25/7.

Sau bữa ăn tối tại công ty, 23 công nhân phải nhập viện cấp cứu, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra - Ảnh 1
Công ty có 23 công nhân phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ báo Giao thông, được biết, Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp với Công ty TNHH Việt Nam EOC có địa chỉ tại Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đơn vị này tổ chức dịch vụ ăn uống cho công nhân tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh, TP. Cẩm Phả đã phối hợp lấy mẫu thức ăn được lưu để kiểm nghiệm. Theo đó, các công nhân có triệu chứng đều cùng ăn bữa trưa ngày 22/7 tại Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt, (thực đơn gồm chả quế, cá chiên, bắp cải luộc, gà hấp, rau cải, cơm, ổi…)

Sau khi kiểm tra cho thấy, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phục vụ bưa ăn của công nhân trong doanh nghiệp này cơ bản đáp ứng được yêu cầu về an toàn thực phẩm; tuy nhiên phía doanh nghiệp chưa xuất trình đầy đủ hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm; không thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với bữa ăn tối 22/7; mẫu lưu thức ăn không còn tem niêm phong, có 1 mẫu canh rau cải xanh còn ít so với quy định; tủ bảo quản mẫu không có thiết bị theo dõi nhiệt độ...

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Công ty TNHH May Mặc Hoa Lợi Đạt, Công ty Việt Nam EOC rà soát lại tất cả điều kiện, quy trình và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, để không xảy ra vụ việc tương tự; đồng thời tiếp tục theo dõi, nắm bắt diễn biến sự việc, diễn biến sức khoẻ công nhân để có biện pháp chăm sóc kịp thời.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh và TP. Cẩm Phả tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

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