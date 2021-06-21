Sau bà Phương Hằng, Nhâm Hoàng Khang tuyên bố 'rửa tay gác kiếm' vì 'giang hồ hiểm ác'

Xã hội 21/06/2021 09:18

Mới đây, trên một trong những trang Facebook của mình, IT Nhâm Hoàng Khang - cánh tay đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng trong những vụ lùm xùm vừa qua đã có tuyên bố khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Vào chiều tối ngày 19/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream trả lời các câu hỏi của các Youtuber cũng như những khán giả yêu quý mình. Tại đây, bà đã chia sẻ nhiều vấn đề từ giác quan thứ 6 mạnh mẽ của bản thân, tình yêu thương vô bờ cho các con đến những vụ kiện tụng làm ảnh hưởng thanh danh của cả hai vợ chồng trong suốt 3 tháng qua.

nguyen phuong hang 1
Bà Nguyễn Phương Hằng tong livestream ngày 19/6 - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong buổi livestream này, bà Hằng cho biết đây sẽ là "lần cuối cùng" bà nói về những vấn đề liên quan đến chuỗi ồn ào với giới Nghệ sĩ Việt bởi bản thân đã quá mệt mỏi, không muốn "trở thành quân cờ" cho người khác lợi dụng. Bà tin tưởng pháp luật sẽ xử lý công bằng.

Mới đây, trên một trang Facebook, IT Nhâm Hoàng Khang - người tự nhận là được bà Hằng trao 1 tỷ đồng tiền thưởng - cũng đã có thông báo gây choáng.

nguyen phuong hang 2
IT Nhâm Hoàng Khang -  Ảnh: Internet

Theo đó, anh tuyên bố "tạm biệt mọi người" và sẽ dừng sử dụng mạng xã hội trên trang cá nhân riêng một thời gian vì "giang hồ hiểm ác". "Thôi, bye mọi người. FB này trả lại cho anh Khang, mình xài fb FanThép Chị Hằng tiếp. Chắc cũng sẽ offline thời gian để làm cái tool Supper Report. Paste nick vô bấm là bay mới chơi lại giang hồ hiểm ác" - bài viết của Nhâm Hoàng Khang. Có lẽ vì thời gian qua, khi đứng về phe bà Phương Hằng, đưa ra nhiều thông tin bất lợi cho một số đối tượng, Nhâm Hoàng Khang liên tục nhận chỉ trích, thậm chí là những đe dọa đến từ một số thành phần bất hảo.  

Đáng chú ý, có đối tượng còn giả danh shipper đến nhà dọa, thậm chí còn gửi vòng hoa tang đến cho anh. 

nguyen phuong hang 3
Thông báo của anh trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình
nguyen phuong hang 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
Sau bà Phương Hằng, Nhâm Hoàng Khang tuyên bố 'rửa tay gác kiếm' vì 'giang hồ hiểm ác' - Ảnh 5
Từng có 'kẻ lạ mặt' còn đặt vòng hoa tang gửi đến nhầ IT bạc tỷ - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái của Khang khiến nhiều người hoang mang, nhưng nhiều người khác thường xuyên theo dõi ủng hộ Nhâm Hoàng Khang và bà Hằng đều đã quá quen với kiểu "cà khịa" của anh nên nhiều người đã bình luận đồng ý như "hùa theo". Một số ý kiến còn cho rằng, nếu cậu IT này mà "nghỉ" thì "bọn nó" buồn chết. Hiện, bài viết vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo điện tử lớn

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo điện tử lớn

Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo online lớn vì đã có những lời vu khống, thóa mạ mình.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Cậu IT Nguyễn Phương Hằng Bùi Tiến Dũng lấy vợ

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 58 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1