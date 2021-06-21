Mới đây, trên một trong những trang Facebook của mình, IT Nhâm Hoàng Khang - cánh tay đắc lực của bà Nguyễn Phương Hằng trong những vụ lùm xùm vừa qua đã có tuyên bố khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Vào chiều tối ngày 19/6, bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream trả lời các câu hỏi của các Youtuber cũng như những khán giả yêu quý mình. Tại đây, bà đã chia sẻ nhiều vấn đề từ giác quan thứ 6 mạnh mẽ của bản thân, tình yêu thương vô bờ cho các con đến những vụ kiện tụng làm ảnh hưởng thanh danh của cả hai vợ chồng trong suốt 3 tháng qua. Bà Nguyễn Phương Hằng tong livestream ngày 19/6 - Ảnh: Chụp màn hình Cũng trong buổi livestream này, bà Hằng cho biết đây sẽ là "lần cuối cùng" bà nói về những vấn đề liên quan đến chuỗi ồn ào với giới Nghệ sĩ Việt bởi bản thân đã quá mệt mỏi, không muốn "trở thành quân cờ" cho người khác lợi dụng. Bà tin tưởng pháp luật sẽ xử lý công bằng.

Mới đây, trên một trang Facebook, IT Nhâm Hoàng Khang - người tự nhận là được bà Hằng trao 1 tỷ đồng tiền thưởng - cũng đã có thông báo gây choáng. IT Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: Internet Theo đó, anh tuyên bố "tạm biệt mọi người" và sẽ dừng sử dụng mạng xã hội trên trang cá nhân riêng một thời gian vì "giang hồ hiểm ác". "Thôi, bye mọi người. FB này trả lại cho anh Khang, mình xài fb FanThép Chị Hằng tiếp. Chắc cũng sẽ offline thời gian để làm cái tool Supper Report. Paste nick vô bấm là bay mới chơi lại giang hồ hiểm ác" - bài viết của Nhâm Hoàng Khang. Có lẽ vì thời gian qua, khi đứng về phe bà Phương Hằng, đưa ra nhiều thông tin bất lợi cho một số đối tượng, Nhâm Hoàng Khang liên tục nhận chỉ trích, thậm chí là những đe dọa đến từ một số thành phần bất hảo.

Đáng chú ý, có đối tượng còn giả danh shipper đến nhà dọa, thậm chí còn gửi vòng hoa tang đến cho anh. Thông báo của anh trên Facebook - Ảnh: Chụp màn hình Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Từng có 'kẻ lạ mặt' còn đặt vòng hoa tang gửi đến nhầ IT bạc tỷ - Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái của Khang khiến nhiều người hoang mang, nhưng nhiều người khác thường xuyên theo dõi ủng hộ Nhâm Hoàng Khang và bà Hằng đều đã quá quen với kiểu "cà khịa" của anh nên nhiều người đã bình luận đồng ý như "hùa theo". Một số ý kiến còn cho rằng, nếu cậu IT này mà "nghỉ" thì "bọn nó" buồn chết. Hiện, bài viết vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo điện tử lớn Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết đã nhờ luật sư khởi kiện hai tờ báo online lớn vì đã có những lời vu khống, thóa mạ mình.

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