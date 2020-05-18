Qua 3 năm được vợ chồng chị Phương nhận nuôi, em bé Mường Lát liệt 2 chân năm nào giờ đã thay đổi rất nhiều. Em đã lớn phổng phao, ngày càng xinh xắn hơn.

Cách đây khoảng 3 năm, hình ảnh em bé Mường Lát liệt 2 chân, không một manh áo che thân ngồi giữa trời đông giá rét từng gây xôn xao mạng xã hội suốt một thời gian dài.

Ngay sau đó, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương và anh Huỳnh Quốc Tín đã tìm đến giúp đỡ, nhận em Vàng Thị Pàng làm con nuôi, đưa về nhà chăm sóc. Mới đây, trên trang cá nhân, chị Phương bất ngờ đăng clip bé Pàng ăn cơm. Có thể thấy bé Pàng đã lớn phổng phao, khuôn mặt trở nên thanh tú, xinh xắn hơn khác hẳn hình ảnh lấm lem trước đó.

Em bé liệt 2 chân năm nào đã lớn phổng phao, trở nên đáng yêu thế này đây - Ảnh cắt từ clip

Trước đó không lâu, vợ chồng chị Phương cũng đã chia sẻ những hình ảnh tổ chức sinh nhật cho bé Pàng. Nhờ đó, cư dân mạng đã phần nào an tâm trước sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của em. Bên cạnh đó, mọi người cũng hy vọng em sẽ sớm đi lại được bình thường, đến trường cùng với bạn bè.

Hình ảnh cô bé không mảnh vải che thân ngồi giữa trời đông giá rét gây xôn xao MXH - Ảnh: FB

Còn nhớ, thời điểm mới được mọi người biết đến, em đã 6 tuổi nhưng chỉ nặng 10kg, cao 80cm, hai chân bị liệt. Cô bé cũng không thể nói tiếng Kinh, bố mất sớm, mẹ mắc bệnh tâm thần, ông bà cũng đã lớn tuổi.

Cô bé trong một lần mừng sinh nhật của mình - Ảnh: Internet

Những hình ảnh mới nhất của bé Pàng khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động, cảm thấy vui mừng thay cho em.

"Chúc mừng con, cuối cùng con cũng có một cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, trở thành người có ích cho xã hội", L.H bình luận.

"Mọi người không nói, mình không biết đây là bé Pàng luôn đó. Con thay đổi nhiều ghê, chúc gia đình anh chị luôn hạnh phúc. Chúc bé ngày càng khỏe mạnh, thông minh nhé", một người dùng mạng xã hội gửi lời chúc đến gia đình chị Phương.

Tròn 1 năm em bé Mường Lát về thành phố: Đứa trẻ hao khuyết quỳ trên đất lạnh đã biết nguyện ước cho tương lai Đó liệu có phải là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực hay không? Câu hỏi này xin nhường lại phần trả lời cho mọi người - những ai đã biết đến toàn bộ chuyến hành trình mà Pàng và bố mẹ nuôi của em đã trải qua.

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