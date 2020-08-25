Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 17 tháng tuổi rơi xuống bể cá cảnh tử vong

Xã hội 25/08/2020 16:18

Trong lúc người lớn không để ý, bé gái 17 tháng tuổi rơi xuống bể cá cảnh tử vong. Mẹ cháu bé nuôi con một mình và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Mới đây, trên địa bàn xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) xảy ra vụ bé gái rơi xuống bể cá cảnh tử vong khiến ai nấy xót xa. Bà Nguyễn Thị Tỉnh – Chủ tịch UBND xã Cảnh Hóa đã xác nhận sự việc với Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 24/8, bé T. (SN 2019, ngụ thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch) cùng anh trai sang nhà hàng xóm chơi. 

Trong lúc mọi người không để ý, bé gái đã không may ngã vào bể cá cảnh sâu khoảng 0.5m ở trước sân. Lúc được phát hiện thì cháu bé đã tử vong. 

Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 17 tháng tuổi rơi xuống bể cá cảnh tử vong - Ảnh 1
Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 17 tháng tuổi rơi xuống bể cá cảnh tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Để lo hậu sự cho con gái xấu số, người mẹ phải vay mượn tiền và nhờ sự giúp đỡ của họ hàng. 

Tháng 2 năm nay, tại Quảng Ninh cũng xảy ra trường hợp bé trai gặp nạn khi sang nhà hàng xóm chơi khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, cháu P.V.K. (SN 2013, trú tại xã Quảng Thành,huyện Hải Hà) sang nhà hàng xóm chơi và bất ngờ bị con chó khoảng 2 tháng tuổi cắn vào ngón tay phải. Do chủ quan nghĩ không vấn đề gì nên gia đình không cho cháu bé đi tiêm vắc xin mà chỉ rửa vết thương bằng xà phòng.

Đến ngày 22/3, cháu K. bị sốt, khó thở, sợ nước và được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh cấp cứu. Bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm dịch nước bọt và cho kết quả dương tính với virus dại. Không lâu sau thì bé trai tử vong. 

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