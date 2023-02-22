Nhận được tin báo, công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng nhân dân trong làng, tổ hỗ trợ phòng cháy của phường phá cửa sắt ngoài, mở cửa gỗ của gian nhà chính.

Theo thông tin từ Vietnamnet, UBND phường Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc người đàn ông tự châm lửa thiêu mình trong nhà riêng.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 21/2, ông T. (SN 1972, trú số nhà 19A, làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa) đã livestream trên mạng xã hội facebook gửi lời chào vĩnh biệt tất cả mọi người. Ngay sau đó, ông T. đã dùng can xăng tưới xung quanh phòng, chăn, gối rồi lên giường đắp chăn tự châm lửa thiêu mình.

Khu vực căn nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Người Lao động, báo cáo của Công an phường Hàm Rồng cho biết, vào 12 giờ 7 phút ngày 21/2, đơn vị nhận được tin báo tại số nhà 19A làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa có tiếng nổ lớn và khói thoát ra phía sau ngôi nhà.

Công an phường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng nhân dân trong làng, tổ hỗ trợ phòng cháy của phường phá cửa sắt ngoài, mở cửa gỗ của gian nhà chính. Khi đến phòng ngủ tầng 1 có lửa và khói thoát ra, tổ công tác đã dùng bình chữa cháy bằng tay dập lửa và phát hiện bên trong căn phòng có 1 thi thể bị cháy.

Qua xác minh, thi thể trên là ông L.P.T. (SN 1972; ngụ số nhà 19A Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa). Qua khai báo của người thân trong gia đình nạn nhân, ông T. không có mâu thuẫn ngoài xã hội, không vay nợ ngân hàng. Việc tự tử khả năng do bị trầm cảm.

Được biết, trước khi tự tử, nạn nhân đã phát trực tiếp trên Facebook ghi lại cảnh mình dùng can nhựa chứa 10 lít xăng tưới xung quanh phòng và chăn, sau đó nạn nhân lên giường đắp chăn tự thiêu.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP. Thanh Hóa phối hợp điều tra, làm rõ.

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