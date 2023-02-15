Rùng rợn lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng

Xã hội 15/02/2023 08:52

Sáng 12/2, Công an TP. Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục xảy ra tại cây xăng bỏ hoang. 

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng 15/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại cây xăng bỏ hoang ở khóm An Lợi, phường An Bình A, TP. Hồng Ngự. Nghi phạm trong vụ án là Lâm Văn Mai (42 tuổi, ngụ phường An Bình B, TP. Hồng Ngự).

Theo cơ quan điều tra, sáng 12/2, Công an TP. Hồng Ngự nhận được tin báo của người dân về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục xảy ra tại cây xăng bỏ hoang nói trên. 

Rùng rợn lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng - Ảnh 1
Cây xăng nơi phát hiện nạn nhân tử vong - Ảnh: Zingnews

Công an TP. Hồng Ngự phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân là người phụ nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ lai lịch. 

Đến khoảng 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) bắt giữ Lâm Văn Mai tại địa phận xã Tân Hương.

 

Rùng rợn lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở cây xăng bỏ hoang với 29 nhát dao chí mạng - Ảnh 2
Nghi phạm Lâm Văn Mai tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Zingnews, tại cơ quan điều tra, Mai khai nhận có quen biết với nạn nhân và chung sống với nhau tại cây xăng bỏ hoang ở TP. Hồng Ngự. Tối 11/2, Mai đi nhậu về, thì người phụ nữ này cằn nhằn vì chưa xin được việc làm.

Mai bực tức đã cầm dao đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Mai về nhà thay quần áo, cất giấu hung khí.

Đến sáng hôm sau, Mai đi ngang qua hiện trường nhìn thấy cảnh sát đang khám nghiệm, nên lái xe bỏ trốn đến khi bị bắt giữ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Qua xác minh, Mai vừa chấp hành xong bản án 17 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và mới được tha tù vào tháng 5/2022.

Hiện, cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích, nhân thân người bị hại; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can đối với nghi phạm Mai để làm rõ hành vi phạm tội.

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Sau nhiều giờ điều trị, khoảng 18 giờ chiều 14/2,¸nạn nhân Nguyễn Quế (87 tuổi) trú xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã ngưng tim, ngưng thở.

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