Vợ chồng anh Quang hành nghề bán bánh mì thịt nướng, mua thịt lợn nhiễm dịch tả với giá từ 8 - 10 nghìn đồng và khai để làm thức ăn cho cá sấu.

Theo Cổng thông tin TP. Hải Phong đưa tin, ngày 16/5, ông Lê Văn Ứng - Chủ tịch UBND xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa phát hiện trường hợp kinh doanh, vận chuyển sản phẩm động vật (thịt lợn) nhiễm dịch tả lợn châu Phi thông qua nguồn tin báo của người dân.

Đó là Đào Văn Quang (sinh năm 1987, quê quán ở tỉnh Vĩnh Long, đang thường trú tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 710 kg thịt lợn cất trong 3 tủ lạnh bốc mùi hôi thối không có nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và lấy mẫu thịt lợn gửi Chi cục Thú y vùng II xét nghiệm và cho kết quả nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 14/5, UBND huyện Vĩnh Bảo đã xử phạt hành chính với số tiền là 7 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ 710kg thịt lợn nhiễm bệnh theo quy định và buộc ông Đào Văn Quang phải chịu mọi chi phí tổ chức thì hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Mẫu thịt lợn được gửi Chi cục Thú y vùng II xét nghiệm và cho kết quả nhiễm dịch tả lợn châu Phi - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo nguồn tin của Báo Nông nghiệp Việt Nam, lúc bị phát hiện, Đào Xuân Quang khai nhận, thường xuyên mua thịt lợn đã bốc mùi hôi thối từ Thái Bình và một số nơi khác với giá rẻ mạt từ 8-10 nghìn đồng/1kg.

Ban đầu Đào Văn Quang khai nhận thu mua số thịt trên từ Thái Bình để để làm thức ăn cho cá sấu và cho chó.

Tuy nhiên, lúc cơ quan chức kiểm tra, Quang đang đóng 3 thùng xốp thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và chuẩn bị gửi vào trong Thanh Hóa. Được biết, 2 vợ chồng Đào Xuân Quang hoạt động kinh doanh chính là bán bánh mỳ thịt nướng trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo từ giữa năm 2021.

TP.HCM: Phát hiện đường dây kinh doanh thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM cho biết đã tiếp nhận vụ việc và yêu cầu cơ quan thú y xác minh làm rõ.

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