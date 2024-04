Theo thông tin từ Tạp chí Người Đưa Tin, những ngày gần đây, dư luận đang xôn sao vụ án mạng do nghi can Danh Sơn (SN 1988, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu), bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đã thực hiện hành vi giết người, phân xác nghi do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Trong quá trình truyền nước, Sơn nảy sinh ý định giết hại nạn nhân. Vì vậy, Sơn đã cho thêm thuốc an thần vào bình truyền nước vượt gấp nhiều lần liều lượng quy định, với mục đích làm cho nạn nhân tử vong.

Sau khi xác định chị N. tử vong, Sơn đã phân xác nạn nhân thành nhiều phần đem đi giấu tại KCN Biên Hoà và khu vực xã Thiện Tân(huyện Vĩnh Cửu).

Trước đó, ngày 16/4, gia đình đến cơ quan công an trình báo chị T.T.B.N. mất tích sau khi đưa con đi học tại một trường học ở TP.Biên Hòa. Đoạn đường chị đi sau đó là từ trường con học tới phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa.

Từ trình báo trên, cơ quan công an vào cuộc điều tra, rà soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm.

Bước đầu, xác định nghi can Danh Sơn khai đã sát hại nạn nhân do mâu thuẫn, sau đó giấu xác nạn nhân ở nhiều địa điểm khác nhau để che giấu hành vi phạm tội.

Sau đó, lực lượng công an đã đến bệnh viện để điều tra, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng đến khu vực xã Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu) để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phân xác dã man trên sông Hồng

Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng 12h30 ngày 13/10/2023, tổng đài cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người bị phân mảnh tại bờ sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và giao đồng chí Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp Công an huyện Gia Lâm và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bảo vệ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được, xác định nạn nhân là chị H.Y.N (SN 2004, trú tại Ba Đình, Hà Nội). N. bị đối tượng giết và phân xác để phi tang.

Tập trung các hoạt động xác minh, điều tra, đến 23h ngày 14/10, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm là Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Kiến Xương, Thái Bình) tại Thái Bình.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tập trung điều tra làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Được biết, nạn nhân H.Y.N từng là Á khôi trong cuộc thi sắc đẹp và có quen biết với đối tượng Khanh.

Liên quan đến vụ việc, mới đây luật sư Nguyễn Anh Thơm (văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, ngày 26/4/2024, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (PC02) đã phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp, Phòng kỹ thuật hình sự tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án.

Cụ thể, bị can Tạ Duy Khanh đã diễn tả lại toàn bộ quá trình sử dụng hung khí sát hại nạn nhân và phân xác ra làm nhiều phần (đầu, 2 chân, rạch bụng,...) rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại...

Quá trình thực nghiệm, bị can diễn lại chi tiết, cụ thể từng thao tác phân xác nạn nhân cho vào thùng xốp. Hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can, biên bản khám nghiệm tử thi, bản ảnh hiện trường, cùng các tài liệu chứng khác được Cơ quan điều tra thu thập được trong suốt thời gian vừa qua.

Kết quả điều tra đã xác định, ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phân xác vứt xuống sông Hồng bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân, chuyển dịch tài sản của nạn nhân như các tài sản điện thoại, túi sách, đồ dùng cá nhân.

Như vậy, bị can Tạ Duy Khanh đã phạm 2 tội Giết người và Cướp tài sản theo các Điều 123, 168 Bộ luật hình sự, trong đó tội Giết người có khung hình phạt cao nhất đến Tử hình.