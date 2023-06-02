Rạng sáng, nhóm thanh niên bịt mặt, cầm hung khí chặn đường đập phá xe khách

Xã hội 02/06/2023 08:48

Tài xế C. kể lại, thời điểm trên khi thấy các đối tượng trùm kín mặt có cầm theo dao rựa, mã tấu đứng phía trước nên xe phải phanh gấp.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 1/6, Công an H.Krông Búk (Đắk Lắk) cho hay, đơn vị đang xác minh, truy bắt để xử lý nhóm người chặn đường, phá hoại tài sản khi một xe khách lưu thông qua địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, một xe khách của nhà xe Ngọc Thông chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk. Khi xe đến địa phận xã Cư Né (H.Krông Búk) thì bất ngờ bị nhiều người bịt kín mặt, mang theo dao, rựa lao ra vô cớ chặn đường, đập phá xe.

Rạng sáng, nhóm thanh niên bịt mặt, cầm hung khí chặn đường đập phá xe khách - Ảnh 1
Các nghi phạm bịt mặt, cầm hung khí ra đường chặn xe - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe khách Ngọc Thông BKS 75B - 008.38 đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Gia Lai - Đắk Lắk chở theo khoảng 30 hành khách. Khi xe chạy đến tại địa phận xã Cư Né (huyện Krông Búk) bất ngờ bị nhiều đối tượng bịt mặt, tay cầm hung khí lao ra chặn đường. Sau khi chiếc xe dừng lại để đảm bảo an toàn thì các đối tượng dùng hung khí đập bể nhiều tầm kính và đèn xe.

“Tôi bật hết tất cả đèn xe lên rồi hô lớn “cướp, cướp”, tất cả các hành khách đều tỉnh dậy hoảng loạn trước sự phá hoại của các đối tượng. Chỉ khi tôi dùng bình chữa cháy xịt ra ngoài cửa, những đối tượng này mới bỏ chạy” - tài xế C. kể lại.

Rạng sáng, nhóm thanh niên bịt mặt, cầm hung khí chặn đường đập phá xe khách - Ảnh 2
Phần kính bên tài bị đập vỡ nát - Ảnh: báo Giao thông

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị đập vỡ nát kính xe, đèn xe cũng bị vỡ và hư hỏng. Trước sự việc, tài xế xe khách đã gọi điện cho nhà xe đưa xe đến hỗ trợ đưa khách di chuyển theo lộ trình và lái chiếc xe bị đập phá đến trụ sở công an để trình báo sự việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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