Một người đàn ông ở thị xã An Nhơn (Bình Định) đòi “bảo lãnh” cho bạn đồng nghiệp qua chốt kiểm dịch nhưng không được, liền đâm một thành viên tổ công tác.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 11/8, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan CSĐT của đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quang T. (51 tuổi; ngụ xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cụ thể, Trương Quang T. là một công nhân thủy nông của Xí nghiệp Thủy Lợi 4, thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Chiều ngày 3/8, T. đã đến xã Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn) để kiểm tra nước tại các kênh, đập phục vụ tưới tiêu.

Sau khi xong việc, T. gọi điện thoại rủ đồng nghiệp cùng đơn vị là ông Nguyễn H. đi về cùng. Tuy nhiên, do ông H. không cung cấp đủ giấy tờ để qua chốt kiểm dịch nên không được về. Nghe vậy, T. hứa sẽ đến bảo lãnh cho ông H. qua chốt.

Một chốt kiểm dịch trên địa bàn Bình Định - Ảnh: Người Lao động

Sau đó, T. đã điều khiển mô tô đi trước, còn ông H. chạy xe máy theo sau. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 1, thuộc thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, T. xuất trình đầy đủ giấy tờ nên được thông chốt, còn ông H. không cung cấp đủ giấy tờ nên tổ công tác không cho qua. Thấy vậy, T. đòi bảo lãnh cho ông H. qua chốt nhưng tổ công tác không đồng ý.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, ông T. đã lớn tiếng chửi thề, xưng hô không đúng chuẩn mực, có lời nói xúc phạm các thành viên tổ công tác tại chốt. Lúc này, một cán bộ Công an xã Nhơn Lộc yêu cầu ông T. vào bên trong để làm việc nhưng ông này không chấp hành, lại tiếp tục chửi thề, lăng mạ tổ công tác, rồi quay xe định bỏ đi.

Khi một thành viên tổ công tác chặn lại, ông T. đã rút thanh sắt (dùng quay để mở khóa đập nước) vừa chửi thề vừa lao vào đâm vào bụng của thành viên tổ công tác. Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã khống chế, giao ông T. cho cơ quan công an. Theo cơ quan chức năng, khi có những hành động trên, ông T. có dấu hiệu say xỉn.

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