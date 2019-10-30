Quyên góp tiền giúp cặp vợ chồng mù tổ chức đám tang cho con trai bị tai nạn thương tâm trên đường đi học

Xã hội 30/10/2019 22:51

Khi thi thể bé trai gặp tai nạn thương tâm được trả về để lo mai táng, vì không thể nhìn thấy con nên cha mẹ K. chỉ biết ôm thi thể vào lòng khóc nức nở.

Sáng nay (30/10), trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai tử vong.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: FB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, em L.D.K. đạp xe đến trường THCS Phước Tân để đi học thì bất ngờ bị chiếc xe ben BKS 60C 24748 lưu thông từ khu vực sân golf Long Thành hướng ra quốc lộ 51 chạy với tốc độ nhanh tông trúng khiến bé ngã ra đường.

Cú tông mạnh khiến bé trai bị chấn thương nặng và tử vong ngay sau đó. Còn chiếc xe ben đã rời khỏi hiện trường.

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Cặp vợ chồng khiếm thị đau đớn vì mất con - Ảnh: FB

Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ em là người khiếm thị. Khi thi thể bé được trả về để lo mai táng, vì không thể nhìn thấy con nên cha mẹ K. chỉ biết ôm thi thể vào lòng khóc nức nở. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng, mọi người xung quanh cảm thấy rất xót xa.

Theo người dân, tại khu vực xảy ra tai nạn có rất nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông. Các xe này thường chạy với tốc độ cao, vượt ẩu và thường để đất, đá rơi vãi xuống đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sau khi thông tin vụ tai nạn được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã quyên tiền giúp gia đình tổ chức mai táng cho bé trai.

Đám tang của nạn nhân sẽ được tổ chức tại nhà nội, số 26, tổ 3, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với chị Thúy Anh (mẹ bé K.), số điện thoại 0335966670.

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