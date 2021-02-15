Đầu giờ chiều ngày 15/2 (tức mùng 4 Tết), Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp nhận một thi thể trôi dạt vào cảng tàu du lịch Bãi Cháy.

Theo thông tin ban đầu, tử thi là nam giới, cao khoảng 1m7, mặc bộ quần áo màu nâu sậm, trôi dạt vào cảng tàu du lịch Bãi Cháy. Lực lượng chức năng nhận định thi thể có độ tuổi từ 20 đến 30.

Hiện nay, thi thể đã được chuyển về nhà tang lễ TP Hạ Long. Đồng thời, cơ quan chức năng TP Hạ Long cũng đã thông tin về vụ việc để sớm xác minh nhân thân của người đàn ông xấu số, nhằm giải quyết vụ việc theo quy định Pháp luật.

Hiện trường vụ việc thi thể trôi dạt vào cảng Bãi Cháy - Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng trong cùng ngày 15/2, người dân thôn Nga Linh, xã Quảng Lộc (Quảng Xương, Thanh Hóa) phát hiện thi thể một người phụ nữ nằm dưới sông.

Danh tính nạn nhân được xác định là cụ bà Mai Thị T. (SN 1939, ngụ tại thôn 4, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương). Người thân cho biết bà T. đi khỏi nhà từ 14/2 đến nay thì xảy ra chuyện đáng tiếc.

Nguyên nhân tử vong ban đầu được nhận định là do nạn nhân đuối nước. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành giải quyết vụ việc theo quy định của Pháp luật.

Bàng hoàng phát hiện thi thể nữ phân hủy trong phòng trọ, nghi phạm là chồng hờ Sau khi phá khóa cửa phòng trọ, cơ quan chức năng phát hiện thi thể nữ nằm trên giường, đang trong quá trình phân hủy mạnh.

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