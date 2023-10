Mới đây, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra về nghi án thanh niên sát hại mẹ ruột trên địa bàn.

Theo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 2/8, Đại tá Trần Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt L.V.H. (23 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) để điều tra về nghi phạm sát hại mẹ ruột.

Trước đó, khuya ngày 31/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Bình Sơn về việc bà L.T.L.T. (55 tuổi, ngụ thôn Tây Phước 1, xã Bình An) chết tại nhà, chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi có mặt tài hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân chết ngạt do ngạt thở. Lực lượng Công an nghi vấn nghi phạm thực hiện hành vi là H. (nghiện ma túy), con trai của nạn nhân. Tuy nhiên, H. đã bỏ trốn.

Nghi phạm bị bắt - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Liên quan đến vụ án, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bình Sơn và các ngành chức năng tiến hành xác minh, truy bắt H.. Khuya ngày 1/8, tổ công tác quần chúng nhân dân đã phát hiện, bắt giữ H. đang lẫn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc (khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam).

Bước đầu, H. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng đưa tin về sự việc, theo báo Nông nghiệp Việt Nam, tại cơ quan Công an, bước đầu H. khai nhận đã sử dụng dây điện siết cổ mẹ ruột mình dẫn đến tử vong. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

