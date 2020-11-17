Quảng Nam: Con kêu lạnh, người mẹ nghèo gom tiền đi mua áo ấm cho con thì bị lũ cuốn tử vong

Xã hội 17/11/2020 10:13

Nghe con trai kêu lạnh, người mẹ nghèo ở Quảng Nam gom góp tiền chở con ra chợ mua chiếc áo mới. Trên đường về, hai mẹ con không may ngã xuống cống. Người mẹ bị lũ cuốn tử vong còn bé trai đuối nước nguy kịch.

Mới đây, tại xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ việc người phụ nữ bị lũ cuốn tử vong khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Theo Người Lao Động, vào chiều 13/11, chị Huỳnh Thị Ánh Nga (29 tuổi, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước) đi xe đạp điện chở con trai là cháu Trần Anh Sáng (9 tuổi) về nhà. Khi đi qua khu vực cống Thành (thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước), hai mẹ con chị Nga không may ngã xuống cống và bị nước lũ cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân câu cá gần đó chạy tới giúp đỡ. Tuy nhiên, chị Nga đã không qua khỏi, cháu Sáng được đưa tới bệnh viện trong trình trạng nguy kịch. Hiện bé trai đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

bi lu cuon tu vong 1
Cháu Trần Anh Sáng đã tỉnh nhưng bệnh tình vẫn còn nguy kịch - Ảnh: Người Lao Động

Theo chính quyền địa phương, vào sáng hôm xảy ra vụ việc, cháu Sáng kêu lạnh nên chị Nga quyết định gom góp tiền bán trứng ra chợ mua áo ấm cho con. Trên đường về, hai mẹ con không may gặp nạn. Cũng nhờ chiếc áo ấm dạng phao nên khi rơi xuống nước lũ, cháu Sáng ít bị chìm hơn nên đã giữ được tính mạng.

Được biết, vợ chồng chị Nga có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Dưới cháu Sáng còn có em đang học lớp 1. Chị Nga bán trứng vịt ở chợ, chồng làm nghề phụ hồ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lũ nên công việc rất bấp bênh.

bi lu cuon tu vong 2
Một người quen biết với gia đình chị Nga chia sẻ câu chuyện lên Facebook khiến mọi người không khỏi xót xa - Ảnh: FB

Vừa qua, hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi để xây tạm căn nhà. Thế nhưng ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện thì cơn bão ập tới, chị Nga cũng qua đời. Hiện chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã có mặt thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. 

Ra đồng bắt cá để ăn trưa, cha đau xót nhìn con bị lũ cuốn mất tích

Ra đồng bắt cá để ăn trưa, cha đau xót nhìn con bị lũ cuốn mất tích

Ra đồng bắt cá để cải thiện bữa ăn trưa, hai cha con rơi vào vùng nước sâu chảy xiết. Người cha may mắn thoát chết, còn con trai thì bị lũ cuốn mất tích. 

Xem thêm
Từ khóa:   Quảng Nam đuối nước thương tâm lũ cuốn tử vong

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn