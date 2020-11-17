Nghe con trai kêu lạnh, người mẹ nghèo ở Quảng Nam gom góp tiền chở con ra chợ mua chiếc áo mới. Trên đường về, hai mẹ con không may ngã xuống cống. Người mẹ bị lũ cuốn tử vong còn bé trai đuối nước nguy kịch.

Mới đây, tại xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ việc người phụ nữ bị lũ cuốn tử vong khiến ai nấy vô cùng đau lòng.

Theo Người Lao Động, vào chiều 13/11, chị Huỳnh Thị Ánh Nga (29 tuổi, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước) đi xe đạp điện chở con trai là cháu Trần Anh Sáng (9 tuổi) về nhà. Khi đi qua khu vực cống Thành (thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước), hai mẹ con chị Nga không may ngã xuống cống và bị nước lũ cuốn trôi.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân câu cá gần đó chạy tới giúp đỡ. Tuy nhiên, chị Nga đã không qua khỏi, cháu Sáng được đưa tới bệnh viện trong trình trạng nguy kịch. Hiện bé trai đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Cháu Trần Anh Sáng đã tỉnh nhưng bệnh tình vẫn còn nguy kịch - Ảnh: Người Lao Động

Theo chính quyền địa phương, vào sáng hôm xảy ra vụ việc, cháu Sáng kêu lạnh nên chị Nga quyết định gom góp tiền bán trứng ra chợ mua áo ấm cho con. Trên đường về, hai mẹ con không may gặp nạn. Cũng nhờ chiếc áo ấm dạng phao nên khi rơi xuống nước lũ, cháu Sáng ít bị chìm hơn nên đã giữ được tính mạng.

Được biết, vợ chồng chị Nga có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Dưới cháu Sáng còn có em đang học lớp 1. Chị Nga bán trứng vịt ở chợ, chồng làm nghề phụ hồ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh, bão lũ nên công việc rất bấp bênh.

Một người quen biết với gia đình chị Nga chia sẻ câu chuyện lên Facebook khiến mọi người không khỏi xót xa - Ảnh: FB

Vừa qua, hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi để xây tạm căn nhà. Thế nhưng ngôi nhà chưa kịp hoàn thiện thì cơn bão ập tới, chị Nga cũng qua đời. Hiện chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể đã có mặt thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

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