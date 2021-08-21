Quảng Bình: Tổ công tác 'đặc biệt' sẵn sàng vào TP.HCM đón phụ nữ mang thai và trẻ em về tránh dịch

Xã hội 21/08/2021 09:51

Quảng Bình đã cử tổ công tác "đặc biệt" gồm 12 người, trong đó có cả bác sĩ khoa sản và hộ sinh vào TP.HCM đón công dân là phụ nữ mang thai và trẻ em về quê tránh dịch Covid-19.

Theo thông tin của báo Pháp luật Việt Nam, chiều ngày 20/8, tổ công tác "đặc biệt" của tỉnh Quảng Bình đã lên đường vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam để đón 400 công dân đang lưu trú tại đây về quê. Phần lớn người được đón trong đợt này là phụ nữ có thai và trẻ em.

Được biết, tổ công tác "đặc biệt" gồm 12 người, trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa sản và 1 nữ hộ sinh của Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình; cùng đại diện Công an tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Cảng Hàng không Đồng Hới,…

Vì lý do an toàn, mỗi chuyến bay quy định không được chở quá 40 người mang thai từ 28 - 36 tuần và không quá 19 trẻ em dưới hai tuổi. Các trường hợp mang thai trên 36 tuần, hãng hàng không từ chối vận chuyển.

Do đó, tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch ưu tiên tối đa cho những người mang thai từ 28 - 36 tuần và bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Số ghế còn lại sẽ bố trí cho người mang thai từ 20 - 28 tuần và người thân đi cùng những trường hợp đặc biệt. Riêng các trường hợp mang thai trên 36 tuần, tỉnh Quảng Bình đang tổng hợp danh sách để thực hiện phương án vận chuyển khác để đảm bảo an toàn.

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Tổ công tác 'đặc biệt' của tỉnh Quảng Bình lên đường đón công dân về quê - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin của Dân Trí, sáng 22/8, Tổ công tác của tỉnh Quảng Bình sẽ có mặt tại Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất để đón và thực hiện công tác đưa công dân về trên 2 chuyến bay QH9206, cất cánh lúc 10h30 và QH9208, xuất phát lúc 15h10 cùng ngày.

Sau khi về đến Quảng Bình, số người này sẽ được cách ly 14 ngày tại khu vực cách ly tập trung Trường Cao đẳng Luật miền Trung (TP. Đồng Hới) và 14 ngày cách ly tại nhà. Tỉnh Quảng Bình sẽ miễn phí toàn bộ chi phí đưa đón, cách ly (điều trị) cho các công dân.

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Khi ông ngoại phát hiện và hô hoán người dân xung quanh đến giúp nhưng đã không kịp nữa.

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