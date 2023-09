PV Duy Phong bị khởi tố: Công an TP.Yên Bái nói gì?

Công an tỉnh Yên Bái nói gì về việc bắt PV Duy Phong?

Được biết, ông Lê Duy Phong bị bắt để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc khởi tố, Công an TP.Yên Bái còn bắt tạm giam phóng viên Duy Phong. Quyết định trên đã được Viện KSND TP.Yên Bái phê chuẩn.

Khi phóng viên các báo liên lạc qua điện thoại với đại tá Vũ Viết Thoại, Trưởng Công an TP.Yên Bái (Yên Bái) nhưng ông không hề bắt máy. Còn khi liên lạc được với ông Đặng Trần Chiêu, giám đốc Công an tỉnh Yên Bái thì nhận được câu trả lời rằng ông chỉ làm công tác quản lý chứ không làm công tác điều tra. Bên cạnh đó, vụ việc này thuộc cấp thành phố chứ không phải cấp tỉnh nên ông không thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Vào ngày 26/6, Công an tỉnh Yên Bái đã có buổi trao đổi với báo chí về vụ việc liên quan nhà báo Duy Phong. Tại đây, khi được phóng viên đặt câu hỏi, Thượng tá Chu Văn Hải - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tham mưu Công an tỉnh Yên Bái cho biết ngày 23/6, Công an TP.Yên Bái chỉ trả lời rằng: Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể trả lời ngay, các tài liệu chưa thể cung cấp cho truyền thông.