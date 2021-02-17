Phú Yên: Mua bán dâm trong nhà trọ karaoke

Xã hội 17/02/2021 08:52

Mới đây, VKSND huyện Sông Hinh, Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối tượng Lương Thị Thạch (39 tuổi, trú thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) về tội chứa mại dâm.

Theo đó, vào tối 22/1, sau khi ăn nhậu, hai người đàn ông tên B.V.H. và T.N.K. rủ nhau đến nhà trọ karaoke do Thạch làm chủ ở khu phố Ngô Quyền, thị trấn Hai Riêng để mua dâm.

Sau khi thỏa thuận với khách giá mua dâm là 350.000 đồng/người/lần, Thạch cho gọi hai gái bán dâm đang ở dưới tầng hầm nhà trọ lên để bán dâm cho hai khách nam trên.

Khi hai cặp đôi đang mua bán dâm thì bị tổ công tác công an huyện Sông Hinh phối hợp với công an tỉnh Phú Yên phát hiện, bắt quả tang.

Theo lời khai của Thạch và các gái bán dâm, mỗi lần mua bán dâm Thạch thu của khách 350.000 đồng/người/lần. Thạch được hưởng 100.000 – 150.000 đồng, số còn lại gái bán dâm được hưởng.

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Khi hai cặp đôi đang mua bán dâm thì bị tổ công tác công an huyện Sông Hinh phối hợp với công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang - Ảnh minh họa: Tây Nguyên online

Liên quan đến hành vi mại dâm, ngày 13/2/2021, Cơ quan chức năng huyện Thạch Thất - TP. Hà Nội cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Liên (52 tuổi) - chủ nhà nghỉ Thu Trang trên địa bàn xã Đại Đồng để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Vì thấy nhà nghỉ của mình vắng khách, Liên đã kết nối với một số gái mại dâm trên địa bàn. Mỗi giao dịch thành công, Liên thu của khách từ 250.000 - 300.000 đồng, trong đó Liên được hưởng lợi 100.000 đồng.

Ngày 26/1/2021, công an huyện Thạch Thất tiến hành kiểm tra nhà nghỉ phát hiện tại 2 phòng nghỉ có 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tại cơ quan công an, Liên đã khai nhận hành vi phạm tội môi giới mại dâm của mình.

Nam thanh niên lén quay clip bán dâm để tống tiền khách mua dâm 300 triệu đồng

Nam thanh niên lén quay clip bán dâm để tống tiền khách mua dâm 300 triệu đồng

Trong khi quan hệ với khách, Phú lén lút quay lại cảnh mua bán dâm rồi tống tiền 300 triệu đồng.

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