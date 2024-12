Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, ngạt khí lò sưởi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của vợ chồng chị H.

Theo thông tin trên VTC News, ngày 14/12, các bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, mới đây đơn vị tiếp nhận cấp cứu và điều trị trường hợp nguy kịch do ngộ độc khí CO, đó là chị P.T.H., sinh năm 1974.

Người thân cho biết, do trời rét, hai vợ chồng chị H. đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm. Khoảng 10h hôm sau, không thấy họ ra khỏi phòng, người thân vào gọi thì phát hiện người chồng đã tử vong, còn chị H. đang trong tình trạng nguy kịch. Trong phòng ngủ có một lò than sưởi.

Người chồng đã tử vong, còn chị H. đang trong tình trạng nguy kịch sau khi đốt than sưởi ấm. Ảnh minh họa: Internet

Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, ngạt khí lò sưởi là nguyên nhân dẫn đến tình trạng của vợ chồng chị H.

Cũng trong năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra vụ chết người thương tâm do đốt than trong phòng ngủ để sưởi ấm. Cụ thể theo thông tin trên Sức Khỏe và Đời Sống, khoảng 10h sáng ngày 1/2, hàng xóm không thấy vợ chồng ông M. V. H. (SN 1971) và bà P. T. H. (SN 1974, trú tại thôn Yên Trung, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) ra khỏi nhà nên vào gọi thì phát hiện ông H. đã tử vong trong phòng ngủ. Bà H. (vợ ông H.) đang trong tình trạng nguy kịch nên đưa vào viện cấp cứu.

Tại hiện trường, người dân phát hiện một lò than sưởi trong phòng ngủ. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể do ngạt khí lò sưởi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-tho-ot-than-trong-phong-ngu-e-suoi-am-1-nguoi-tu-vong-1-nguoi-nguy-kich-713204.html