Đi cùng con trai nhỏ tuổi, đối tượng này liên tục múa may, nói linh tinh mặc sự ngăn cản của những người xung quanh.

Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng xôn xao trước những đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ trung niên đi cùng con trai nhỏ có biểu hiện kỳ lạ, quậy ở nơi công cộng. Cụ thể, đối tượng liên tục đứng cầm thẻ, quay cuồng múa, nói linh tinh không ai hiểu gì.

Lúc sau, người phụ nữ tự nhận mình là "phu nhân" rồi bất ngờ giật phăng chiếc khẩu trang tiếp tục bài "diễn thuyết" không đầu không cuối. Một nam dân quân thấy vậy liền đưa cho một khẩu trang, bảo đeo vào, nhưng người phụ nữ trả lời dứt khoát đáp 1 chữ: "Không" rồi tiếp tục múa loạn lên.

Nam dân quân vội bế bé trai rời đi để lực lượng chức năng tiến tới làm việc với người mẹ. Khi công an yêu cầu lên phường làm rõ sự việc, người này hét lớn: "Từ từ". Phải mất một thời gian khá lâu, người phụ nữ mới chịu đeo lại khẩu trang, đi ra xe chuyên dụng của cảnh sát. Tuy nhiên, khi leo lên thùng xe, người này tiếp tục có biểu hiện bất thường.

Người phụ nữ ra tới xe cảnh sát vẫn tiếp tục nói linh tinh, trèo hẳn lên nóc ngồi - Ảnh: Cắt từ clip

"Phu nhân quần hoa" bất ngờ trèo lên nóc xe ngồi. Mặc mọi người lôi kéo cũng nhất quyết ở trên không di chuyển, hét lớn: "Chở tôi đi. Ơ mà chở đi đâu?". Các cán bộ kiểm dịch buộc phải dùng biện pháp mạnh, bế thốc từ trên nóc xuống.

Hiện chưa rõ diễn biến sau đó của sự việc sẽ ra sao nhưng dân mạng thì thi nhau bình luận. Phần lớn ý kiến cho rằng có lẽ người phụ nữ có tâm lý không ổn định nên mới hành động như vậy. Nhiều người khẳng định không thể nghe rõ được đối tượng nói gì vì quá nhanh và nhiều.

Tài xế hung hăng doạ cảnh sát cơ động 'cản tao là cản trời' bị khởi tố Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là tài xế lớn tiếng đe dọa CSCĐ khi lái ô tô đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nhan-quan-hoa-bay-len-noc-xe-canh-sat-ngoi-quay-sau-khi-lam-loan-noi-cong-cong-bi-moi-len-phuong-lam-viec-423398.html