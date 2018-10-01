Sự việc xảy ra từ ngày 18/5, cô giáo đã nhận lỗi và gia đình cũng hứa sẽ cho qua chuyện. Tuy nhiên khi vào năm học mới, phụ huynh đưa con đến trường để nhận lớp và cho rằng cô Thủy có biểu hiện "tư thù cá nhân" khi không nhận con trai mình vào lớp.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin một phụ huynh bức xúc tố cô giáo Trường Mầm non Liên Am (huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng) có hành vi đánh vào bộ phận sinh dục của bé trai 3 tuổi. Phụ huynh này cho rằng cô Đỗ Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi của trường) đã dùng roi vụt chảy máu bộ phận sinh dục của con trai mình khi cháu nói chuyện riêng trong lớp.

Cô Thủy chỉ nhận lỗi bản thân đã thiếu sót khi không quản lý tốt lớp học, để xảy ra việc trẻ bị thương ở bộ phận sinh dục mà không biết.

Trao đổi với báo Lao Động, bà Đỗ Thúy Hằng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Am cho biết đã tổ chức nhiều cuộc họp để xem xét vụ việc, kiểm điểm giáo viên. Trong các cuộc họp, cô Đỗ Thị Thủy đều phủ nhận hành vi đánh vào bộ phận sinh dục bé trai.

Hội đồng kỷ luật của nhà trường quyết định đưa ra mức kỷ luật với cô Thủy là không xét thi đua trong học kỳ I. Tiếp theo sẽ điều chuyển cô Thủy làm công việc khác một thời gian, để cô suy nghĩ và rút kinh nghiệm.

Sau khi nhà trường đưa ra hướng xử lý này, chị Đ.T.Th. (phụ huynh tố cô Thủy bạo hành khiến bộ phận sinh dục của con mình bị chảy máu) không đồng ý vì cho rằng kỷ luật như vậy là quá nhẹ. Chị Th. cũng bức xúc khi cô Thủy vẫn một mực phủ nhận việc đã đánh vào bộ phận sinh dục của con mình, dù theo lời bé nói là cô có đánh.

Để chứng minh, chị Th. đã công bố biên bản làm việc giữa gia đình với cô Đỗ Thị Thủy, lãnh đạo Trường Trường Mầm non Liên Am, cùng sự tham gia chứng kiến của lãnh đạo UBND xã Liên Am và Công an xã. Phụ huynh cho biết trong biên bản làm việc, rõ ràng cô Thủy đã nhận sai và xin lỗi gia đình.

Phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, đưa ra hướng xử lý đủ sức răn đe, chứ không dừng lại ở việc khiển trách, nhắc nhở, hay điều chuyển làm công việc khác một thời gian như nhà trường đưa ra.

Ông Nguyễn Xuân Sáu - Chủ tịch UBND xã Liên Lam (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin phụ huynh tố cô giáo bạo hành con mình trên mạng xã hội. Phía xã đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường Trường Mầm non Liên Am báo cáo bằng văn bản về vụ việc, sau đó sẽ làm việc với các bên để có hướng giải quyết dứt điểm vụ việc này.