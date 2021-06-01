Phụ huynh Sunshine Maple Bear ấn tượng với tọa đàm ‘4.0 - Lớp học không biên giới’: Khai mở nhiều tư duy giáo dục

Với mục tiêu đồng hành cùng phụ huynh, học sinh thích nghi với phương pháp học tập mới trong bối cảnh dịch bệnh, sáng ngày 30/5 vừa qua, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đã tổ chức buổi “Tọa đàm trực tuyến 4.0 – Lớp học không biên giới ”. Nhờ tính thiết thực, hữu ích, buổi tọa đàm nhanh chóng thu hút tới hơn 5 nghìn phụ huynh và các nhà làm giáo dục cùng theo dõi, tham gia.

Tại buổi tọa đàm, bà Dương Hồng Loan - Giám đốc đối ngoại chiến lược của trường Đại học RMIT, người có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục và cũng là phụ huynh học sinh đánh giá cao chất lượng học trực tuyến tại hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear.

Bà chia sẻ, khi dịch bệnh bùng phát, việc học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến khiến trẻ em gặp nhiều khó khăn. Từ việc trẻ khó tập trung, tâm lý không thể ngồi lâu tới các thầy cô cũng vất vả với những cấu trúc bài giảng phức tạp hơn, khi học trẻ không tự chủ động được nên hiệu quả không cao… Vì thế, sự đầu tư của hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear từ việc xây dựng một giáo trình tốt cho trẻ hào hứng, tăng tính tương tác và đan xen nhiều hoạt động khiến các con hứng thú khiến phụ huynh phần nào yên tâm hơn.

Tiếp đến, bà Michelle Tice – Phó Chủ tịch Maple Bear toàn cầu cho biết: “Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát thì các kế hoạch mở cửa trường lại cũng đã được đặt ra theo những kinh nghiệm mà chúng tôi đã có từ khắp các vùng trên thế giới giúp chúng tôi hiểu được mọi người thích nghi như thế nào và đang học cách vận hành trong một thế giới mới. Chúng tôi cũng tập trung nhanh chóng vào chương trình dạy học trực tuyến và tiếp tục hỗ trợ các giáo viên của chúng tôi trên toàn cầu qua các buổi đào tạo online. Chương trình dạy học online của chúng tôi dựa trên kết quả đầu ra, tương tác, đánh giá của giáo viên. Đây là những thứ mà bạn không thể tìm thấy trên internet”.

Chuyên gia Michelle Tice - Phó chủ tịch Maple Toàn Cầu chia sẻ về cách ứng phó của Maple Bear Global trong bối cảnh mới

Cho đến nay, Sunshine Maple Bear đã tiên phong triển khai việc “chuyển đổi số” trong giáo dục hiệu quả, không chỉ ở hạ tầng công nghệ mà còn ở nội dung, phương pháp và chương trình học. Với việc triển khai mô hình học tập kết hợp (hybrid) giữa công nghệ số và truyền thống, lần đầu tiên phụ huynh và học sinh tại Việt Nam được biết tới những môn học, chương trình học hoàn toàn mới mẻ như mô hình “Lớp học không biên giới”, môn học Công dân số (Digital Citizenship)... với chất lượng đồng bộ trong toàn mạng lưới Maple Bear toàn cầu.

Trong đó, mô hình “Lớp học không biên giới” được hiểu là lớp học toàn cầu không có rào cản về địa lý, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các vấn đề lớn bất ngờ xảy ra bằng việc ứng dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Đặc biệt, “Lớp học không biên giới” cho phép con trẻ tiếp cận những môn học và kỹ năng mới nhất, cập nhật nhất trên thế giới…

Với những thông tin được các chuyên gia chia sẻ, anh Nguyễn Thanh Hải, cũng là một phụ huynh học sinh trường Tiểu học Sunshine Maple Bear kỳ vọng, với việc sử dụng công nghệ số 4.0 sẽ không còn bó hẹp trong phạm vi của trường hay của Việt Nam sẽ kết nối ra cả thế giới để các con có thể chia sẻ kiến thức và văn hóa: “Với sự hỗ trợ từ Maple Bear Canada thì trong tương lai, tôi tin Sunshine Maple Bear hoàn toàn có thể kết nối các gói giáo dục trên toàn cầu để trao đổi, chia sẻ các phương pháp giáo dục”, anh bày tỏ.

Anh Nguyễn Thanh Hải - PHHS Trường Tiểu học Sunshine Maple Bear tin tưởng hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear sẽ mang đến cho học sinh phương pháp giáo dục tốt nhất

Tác động từ chuyển đổi số tới tư duy giáo dục mới của phụ huynh

Trước tác động của dịch bệnh ảnh hưởng tới việc học tập của trẻ em, Chuyên gia phát triển giáo dục Nguyễn Thu Hà – Thạc sĩ Giáo dục trường Đại học KU Leuven – Vương quốc Bỉ cho rằng nhà trường và phụ huynh đều cần phải thay đổi tư duy và định hướng giáo dục. Bà phân tích, nếu như ngành giáo dục đặt ra mục tiêu có thể triển khai việc học tập tích hợp sử dụng công nghệ theo cả một lộ trình nhiều năm thì vì sự thay đổi bất ngờ của dịch bệnh khiến tất cả tiến độ đều đẩy nhanh hơn. Điều đó tất yếu sẽ tác động tới phụ huynh để thay đổi tư duy giáo dục con cái phù hợp với tình hình mới.

Chưa kể những xu hướng mới trên thế giới đang tác động tới giáo dục Việt Nam như các dự án giáo dục liên môn, hoạt động STEAM, việc phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp… cho học sinh được chú trọng cũng khiến phụ huynh thay đổi định hướng giáo dục, thay vì chỉ tập trung cho điểm số và thành tích như trước đây.

Theo khảo sát của hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear trước tọa đàm, rất nhiều phụ huynh khi được tiếp cận thông tin về những mô hình lớp học không biên giới này đã ủng hộ mô hình này bởi sau một thời gian trải nghiệm học trực tuyến cùng con, phụ huynh hiểu về tính hiệu quả bền vững của mô hình đem lại. Anh Trần Minh Cường - Phụ huynh học sinh trường tiểu học Sunshine Maple Bear chia sẻ: “Toàn bộ văn hóa hiện tại các con được tiếp xúc đều là qua sách báo, tivi, máy tính. Việc triển khai mô hình học tập không biên giới sẽ giúp các con mở rộng giao tiếp ra khắp vùng miền, nhất là văn hóa của các quốc gia. Được giao tiếp trực tiếp với các bạn ở các nước khác sẽ cho con cảm giác thực tế hơn. Vì vậy, tôi thực sự đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào mô hình này”.

Với định hình tư duy giáo dục mới, cha mẹ dễ dàng tìm ra cách để hiểu và hỗ trợ con trong bối cảnh đặc biệt, giúp con phát huy hết khả năng của mình trong tương lai. Thạc sĩ Pamela Rudy - Giám đốc Học trực tuyến của Maple Bear khu vực Châu Á, Giám đốc học thuật tại Maple Bear Toàn Cầu khẳng định, đây là giải pháp giúp học sinh ứng phó trước những thay đổi bất ngờ như dịch bệnh trong thời gian qua, đồng thời thể hiện nỗ lực của Maple Bear toàn cầu trong việc tạo ra môi trường học tập toàn diện, phát huy tối đa khả năng của học sinh.