Phụ huynh ở Hà Nội sốc vì trẻ thi vào lớp 1 đã phải làm bài kiếm tra IQ: Hết đọc thơ đến làm toán cộng trừ?

Xã hội 20/06/2023 16:34

Mới đây, các phụ huynh đã chia sẻ thông tin về phần thi vào lớp 1 của con mình. Đáng chú ý, một phụ huynh nói phòng thi của con chị yêu cầu thí sinh đọc trơn một khổ thơ và làm phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, một nhóm phụ huynh có con thi vào lớp 1 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm bất ngờ trước thông tin có phòng thi kiểm tra khả năng đọc thơ và thực hiện phép cộng số có hai chữ số của thí sinh.

Phụ huynh ở Hà Nội sốc vì trẻ thi vào lớp 1 đã phải làm bài kiếm tra IQ: Hết đọc thơ đến làm toán cộng trừ? - Ảnh 1
Xôn xao thông tin thi lớp 1 phải đọc thơ và cộng trừ - Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, chị P.T.L.H, thành viên của nhóm phụ huynh có con dự tuyển và lớp 1 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã phản ánh về câu chuyện đang gây xôn xao trong cộng đồng.

Chị H. cho biết, các phụ huynh trong nhóm đã chia sẻ thông tin về phần thi của con mình. Đáng chú ý, một phụ huynh nói phòng thi của con chị yêu cầu thí sinh đọc trơn một khổ thơ và làm phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số. Cụ thể hơn, phụ huynh cho biết con phải làm 7 phép toán.

Vị phụ huynh nói trên khẳng định đây chính là lời kể của con. Thông tin này khiến hơn 300 thành viên khác của nhóm cảm thấy "sốc".

Con gái chị H. cũng tham gia dự tuyển vào Trường Tiểu học Nam Từ Liêm ngày 11/6. Theo lời kể của con gái, cháu nhận được 3 câu hỏi trả lời theo tranh có nội dung về các tấm biển báo và một số câu hỏi tìm quy luật của dãy biểu tượng. Tổng thời gian kiểm tra của cháu chỉ kéo dài 5 phút.

Phụ huynh không được biết con đã trải qua những bài kiểm tra nào mà chỉ ghi nhận thông qua lời kể của con.

Phụ huynh ở Hà Nội sốc vì trẻ thi vào lớp 1 đã phải làm bài kiếm tra IQ: Hết đọc thơ đến làm toán cộng trừ? - Ảnh 2
Các trường học công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp với trẻ 5 tuổi, lớp 1, 6 - Ảnh minh họa: Tạp chí Thương hiệu và Công luận

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, trong năm học 2023-2024, các trường học công lập trên địa bàn Hà Nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp với trẻ 5 tuổi, lớp 1, 6.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Trong đó, các mốc thời gian như sau:

Từ ngày 1/7 đến hết ngày 3/7: Tuyển sinh vào lớp 1;

Từ ngày 4/7 đến hết ngày 6/7: Tuyển sinh trẻ 5 tuổi;

Từ ngày 7/7 đến hết ngày 9/7: Tuyển sinh vào lớp 6 .

Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2023.

Quay trở lại với câu chuyện tuyển sinh được nhóm phụ huynh tại Nam Từ Liêm phản ánh, trả lời với báo Dân Trí, bà Nguyễn Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Trường Tiểu học Nam Từ Liêm nằm trong Khu đô thị Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trường hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao. Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm tuyển 176 học sinh lớp 1, trong đó có 4 lớp chất lượng cao và 2 lớp Cambrigde.

Học phí lớp chất lượng cao là 4.550.000 đồng/tháng. Học phí lớp Cambridge là 5.500.000 đồng/tháng.

Học sinh đạt điều kiện dự tuyển là học sinh sinh năm 2017, có hộ khẩu tại quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm.

Ngày 11-12/6, nhà trường đã phỏng vấn trực tiếp từng thí sinh để đánh giá năng lực học sinh dựa trên các mục tiêu phát triển trẻ 5 tuổi.

Năm học 2022-2023, học sinh của trường gặt hái 314 giải cấp quốc tế, 463 giải cấp quốc gia, 134 giải cấp thành phố và 385 giải cấp quận. Đây là trường tiểu học công lập chất lượng cao duy nhất của cả hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

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