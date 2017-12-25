Trong đêm Giáng sinh tối qua (24/12), tại phố đi bộ Bùi Viện xuất hiện một nhóm thanh niên 6 múi, thiếu nữ ăn mặc sexy cầm biển quảng cáo “Free Hug” (ôm miễn phí) khiến những người đi đường xôn xao.

Từ khi phố Tây Bùi Viện trở thành phố đi bộ, đây là một trong những địa điểm vui chơi giải trí ưa thích của đông đảo giới trẻ Sài thành. Phố đi bộ Bùi Viện đông nghẹt người trong đêm Giáng sinh - Ảnh: Zing Cả con phố đi bộ náo nhiệt suốt đêm - Ảnh: Zing Trong đêm Giáng sinh, rất nhiều người tập trung về khu phố đi bộ này để vui chơi giải trí. Suốt đêm qua, khu phố này náo loạn bởi sự xuất hiện một nhóm thanh niên có thân hình 6 múi, giơ biển quảng cáo “Free Hug”.

Một nhóm các chàng trai 6 múi cầm bảng "Free Hug" thu hút sự chú ý của người đi đường - Ảnh: Zing Không chỉ có những chàng trai 6 múi, trong đám đông này còn có các cô gái ăn mặc sexy tham gia. Được biết, đây là chiêu quảng cáo của một nhà hàng trên phố đi bộ Bùi Viện. Theo đó, những vị khách đi đường đều có thể ôm và chụp hình miễn phí với họ. Ban đầu, những người đi đường đều tỏ ra e ngại trước những chàng trai này - Ảnh: Zing Hầu hết những vị khách tham gia chương trình đều là nữ giới - Ảnh: Zing Ban đầu, mọi người còn tỏ ra e ngại nhưng sau đó nhiều người đã mạnh dạn ôm họ. Trong đó, nữ giới là những người tham gia nhiệt tình nhất.

Trong nhóm người này còn có những cô gái xinh đẹp ăn mặc vô cùng sexy - Ảnh: ZIng Cách đây không lâu, chương trình “Ôm trai lạ 6 múi tại phố đi bộ” dịp Noel ở Hà Nội do một nhóm bạn trẻ kêu gọi trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng. Nhóm bạn trẻ tổ chức chương trình tương tự ở Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong Vào đêm 23/12 tại Hà Nội, một nhóm chàng trai 6 múi đã khoe body và cầm bảng “Free Hug”. Theo thông tin của Tiền Phong, nhóm thanh niên này đeo mặt nạ trắng nhằm giữ kín danh tính.

Giáng sinh đơn độc của bé sơ sinh bị mẹ bỏ tại bệnh viện 17 ngày tuổi, bé gái được các nhân viên y tế Bệnh viện Từ Dũ diện quần áo để đón Noel đầu đời mà không có bố mẹ bên cạnh.

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