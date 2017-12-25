Trong đêm Giáng sinh tối qua (24/12), tại phố đi bộ Bùi Viện xuất hiện một nhóm thanh niên 6 múi, thiếu nữ ăn mặc sexy cầm biển quảng cáo “Free Hug” (ôm miễn phí) khiến những người đi đường xôn xao.
Từ khi phố Tây Bùi Viện trở thành phố đi bộ, đây là một trong những địa điểm vui chơi giải trí ưa thích của đông đảo giới trẻ Sài thành.
Trong đêm Giáng sinh, rất nhiều người tập trung về khu phố đi bộ này để vui chơi giải trí. Suốt đêm qua, khu phố này náo loạn bởi sự xuất hiện một nhóm thanh niên có thân hình 6 múi, giơ biển quảng cáo “Free Hug”.
Không chỉ có những chàng trai 6 múi, trong đám đông này còn có các cô gái ăn mặc sexy tham gia. Được biết, đây là chiêu quảng cáo của một nhà hàng trên phố đi bộ Bùi Viện. Theo đó, những vị khách đi đường đều có thể ôm và chụp hình miễn phí với họ.
Ban đầu, mọi người còn tỏ ra e ngại nhưng sau đó nhiều người đã mạnh dạn ôm họ. Trong đó, nữ giới là những người tham gia nhiệt tình nhất.
Cách đây không lâu, chương trình “Ôm trai lạ 6 múi tại phố đi bộ” dịp Noel ở Hà Nội do một nhóm bạn trẻ kêu gọi trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng.
Vào đêm 23/12 tại Hà Nội, một nhóm chàng trai 6 múi đã khoe body và cầm bảng “Free Hug”. Theo thông tin của Tiền Phong, nhóm thanh niên này đeo mặt nạ trắng nhằm giữ kín danh tính.