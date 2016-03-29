Phó công an xã bị tố hiếp cháu họ: Lần đầu, cho chiếc điện thoại tàu

Chia sẻ với báo chí, bà Bà Ngô Thị L (41 tuổi, mẹ cháu H) cho biết gia đình và họ hàng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi người bác họ lại "gây ra chuyện không thể hình dung" như thế với cháu.

Thông tin, vụ t? vi ệc gia đình cháu N.T.H (sinh 2000 ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) có đơn tố cáo Phó công an xã Đỗ Tiến Đạo (sinh 1982) cưỡng hiếp đang gây bàng hoàng dư luận những ngày gần đây.

Đến khi cháu đi tắm thì tôi mới tá hoả là cháu có thai. Tra hỏi mãi thì cháu mới nói thật là bị bác Đạo cưỡng hiếp 5 lần và cái thai trong bụng là của bác ấy.", bà L kể lại.

"Tuy ít tuổi nhưng H có thân hình phổng phao và đầy đặn so với các bạn cùng trang lứa. Khoảng tháng 2/2016, tôi thấy cháu H có nhiều biểu hiện bất thường, hay ăn vặt, đồ chua và bụng to, hỏi ra thì cháu chỉ bảo dạo này con ăn nhiều nên béo bụng.

Cháu H kể lại trong nước mắt: Lần đầu tiên H. bị Đạo cưỡng hiếp tại nhà riêng của mình vào khoảng tháng 7/2015, khi đang ôn thi vào lớp 10. “Bác Đạo đe dọa sẽ nói cho mẹ và bà cháu biết để đánh đòn nên cháu rất sợ”, H. nói trong nước mắt.

Ba lần tiếp theo, Đạo cưỡng hiếp H. tại phòng làm việc ở UBND xã Lý Học vào buổi trưa, rồi ở bờ đê, trong khu di tích đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm vào buổi tối.

Sau bốn lần, H phải bỏ học xin đi làm cho công ty gấu bông cách nhà khoảng 13km. Thế nhưng, Đạo không buông tha.

“Ngày 28/12/2015, cháu đang trong giờ làm thì bác ấy gọi điện bắt cháu phải ra ngoài cổng để nói chuyện. Khi cháu ra thì có 2 thanh niên lạ mặt cũng có ở đó. Bác ấy nói cháu phải đi nhà nghỉ nếu không sẽ cho người đánh cháu và đứa em gái cũng đang làm ở trong xưởng”, H. nói.

Cháu H. cho biết thêm "Sau khi lần đầu, bác ấy cho cháu chiếc điện thoại Samsung cảm ứng màu đen của Trung Quốc, chiếc máy đó và 3 tin nhắn của bác Đạo nhắn cho cháu vẫn còn lưu trong máy được công an huyện thu giữ", H nói.

Được biết, sau khi xảy ra chuyện, gia đình H. đã sang trao đổi với Đạo, đối tượng thừa nhận có quan hệ với cháu H và nói sẽ đền bù 15 triệu để "giải quyết" hậu quả nhưng sau đó lờ đi nên gia đình cháu H. mới đem đơn tố cáo.

Thật trùng hợp, sau khi xảy ra vụ việc, Đạo không đến cơ quan làm việc vì “sức khỏe yếu, phải đi khám bệnh”.

Phản ứng lại với thông tin của gia đình cháu H., bà Đỗ Thị Quy (mẹ anh Đỗ Tiến Đạo) khẳng định:

"Thằng Đạo nhà tôi đang đi chữa bệnh ở xa chỉ vài hôm nữa thì nó về. Vì nó chữa bệnh dạ dày bằng thuốc nam nên phải ở lại không về lúc này được. Cái H cứ sinh con ra, nếu đúng con thằng Đạo gia đình tôi sẽ có trách nhiệm, không đúng thì phải bồi thường danh dự cho gia đình tôi".

Ngày 28/3, Đại tá Phạm Quang Thiện - Trưởng công an huyện Vĩnh Bảo thông tin cho biết Cơ quan chức năng đã nhận được đơn và đã xuống gia đình Đạo làm việc, nhưng Đạo không có mặt tại địa phương.

Hiện tại công an huyện Vĩnh Bảo đã báo cáo với công an TP Hải Phòng và tiếp tục thụ lý hồ sơ. Đồng thời động viên gia đình sớm tìm anh Đạo về để giải quyết sự việc.