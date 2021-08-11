Phó Chủ tịch TP.HCM: ‘Dịch COVID-19 có xu hướng giảm dần, đã ở mức được kiểm soát'

Xã hội 11/08/2021 14:35

Theo ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, dịch COVID-19 tại Thành phố có xu hương giảm xuống, dao động ở mức 3.000 - 4.000 ca nhiễm/ngày; hệ số lây nhiễm chung giảm mạnh từ mức 3-3,5 xuống còn 0,78.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 10/8, trong hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lần thứ 41 mở rộng, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, từ ngày 26/7 đến ngày 1/8, TP.HCM ghi nhận 33.870 ca bệnh, bình quân 1 ngày có hơn 4.800 ca.

Từ ngày 2/8 đến hết ngày 8/8, TP.HCM ghi nhận 23.843 ca bệnh, bình quân 1 ngày có hơn 3.900 ca bệnh. Từ đó, ông Đức nhấn mạnh:

"Điều đó cho thấy dịch bệnh đã có xu hướng giảm dần và dao động ở mức 3.000 – 4.000 ca/ngày. Hệ số lây nhiễm chung hiện tại là 0,78 (so với tháng 7 từ 1,7 - 2; tháng 5 từ 3 - 3,5) cho thấy dịch đã ở mức độ được kiểm soát”.

covid-19 1
Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Dương Anh Đức báo cáo tại hội nghị - Ảnh: Tiền Phong

Đồng thời, Lãnh đạo UBND TP.HCM còn cho biết, số ca phát hiện qua sàng lọc người đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM trong 7 ngày qua không có gia tăng.

Hiện nay, công tác thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 được thực hiện theo hệ thống 3 tầng của Bộ Y tế và triển khai 5 tầng điều trị theo đặc thù tình hình dịch của TP. HCM.

Cụ thể, tầng 1 có 197 cơ sở cách ly tập trung F0 với 42.807 giường, hiện đang quản lý 13.554 trường hợp. Tầng 2, có 10 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với công suất theo kế hoạch là 24.900 giường bệnh, đang cách ly, điều trị cho 9.848 trường hợp.

Tầng 3 gồm 26 bệnh viện được chuyển đổi công năng từ các bệnh viện, công suất theo kế hoạch là 26.950 giường bệnh và đang cách ly, điều trị cho 14.687 trường hợp.

Tầng 4, gồm 15 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng I được chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần sang điều trị COVID-19 với công suất theo kế hoạch là 4.924 giường bệnh và đang cách ly, điều trị cho 4.499 trường hợp.

Trong khi đó tầng 5 gồm 2 bệnh viện tuyến TP, 5 bệnh viện tuyến Trung ương với công suất là 3.450 giường bệnh và hiện đang điều trị cho 1.667 trường hợp. Ngoài ra, 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều có khu điều trị hoặc bệnh viện để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 tại địa phương.

covid-19 2
TP.HCM đang nỗ lực kiềm chế ca nhiễm và các ca tử vong do COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Sài Gòn giải phóng, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tại hội nghị trực tuyến mở rộng lần thứ 41, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đánh giá các biện pháp phòng, chống dịch của từng cấp ngành, địa phương ngày càng tích cực hơn, quyết liệt hơn. Trong đó, đã có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ứng phó nhanh, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong xử lý các tình huống, diễn tiến của tình hình dịch trên địa bàn. Nhiều cách làm hay, mô hình mới xuất hiện, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Tình hình kiểm soát dịch có chiều hướng chuyển biến tích cực hơn. Việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà với F1, F0 và cách ly tập trung F0 tại quận, huyện, TP.Thủ Đức bước đầu đã góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện dã chiến trong thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, tiến độ tiêm vaccine bảo đảm theo yêu cầu kế hoạch. Một số địa phương có cách làm sáng tạo trong tiêm vaccine cho người dân như: Lập đội tiêm lưu động, đội phản ứng nhanh đến tiêm cho các nhóm ưu tiên tại các khu cách ly, phong tỏa; tiêm cho người trên 65 tuổi, người khó khăn, yếu thế... Đây là những cách làm cần được triển khai, nhân rộng để góp phần đẩy nhanh việc tiêm chủng trong nhân dân, phủ nhanh miễn dịch cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội đã có những hỗ trợ, chia sẻ, động viên, giải quyết kịp thời. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức chăm lo chu đáo đến từng hộ dân, triển khai các gói an sinh xã hội bảo đảm đến tận các hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết khác cho người dân.

Lời khai gây 'sốc' của tài xế xe cứu thương rởm 'chặt chém' bệnh nhân Covid-19: Được thuê, không biết giá nhưng đoạn đường 4km vẫn 'hốt' 3,5 triệu đồng?

Lời khai gây 'sốc' của tài xế xe cứu thương rởm 'chặt chém' bệnh nhân Covid-19: Được thuê, không biết giá nhưng đoạn đường 4km vẫn 'hốt' 3,5 triệu đồng?

Tài xế lái xe cứu thương 'chui' khai không biết giá cả khi chở khách, việc này do người nhà bệnh nhân Covid-19 tự thương lượng với công ty.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM giảm ca mắc covid-19 Số ca nhiễm covid-19 6/8 Covid-19 ở Tp.HCM

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 18 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 18 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 47 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 10 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 12 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1