Phó Chủ tịch TP.HCM: ‘Dịch COVID-19 có xu hướng giảm dần, đã ở mức được kiểm soát'

Từ ngày 2/8 đến hết ngày 8/8, TP.HCM ghi nhận 23.843 ca bệnh, bình quân 1 ngày có hơn 3.900 ca bệnh. Từ đó, ông Đức nhấn mạnh:

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tối 10/8, trong hội nghị trực tuyến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lần thứ 41 mở rộng, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết, từ ngày 26/7 đến ngày 1/8, TP.HCM ghi nhận 33.870 ca bệnh, bình quân 1 ngày có hơn 4.800 ca.

Đồng thời, Lãnh đạo UBND TP.HCM còn cho biết, số ca phát hiện qua sàng lọc người đến khám tại các bệnh viện trên địa bàn TP. HCM trong 7 ngày qua không có gia tăng.

"Điều đó cho thấy dịch bệnh đã có xu hướng giảm dần và dao động ở mức 3.000 – 4.000 ca/ngày. Hệ số lây nhiễm chung hiện tại là 0,78 (so với tháng 7 từ 1,7 - 2; tháng 5 từ 3 - 3,5) cho thấy dịch đã ở mức độ được kiểm soát”.

Hiện nay, công tác thu dung và điều trị người bệnh COVID-19 được thực hiện theo hệ thống 3 tầng của Bộ Y tế và triển khai 5 tầng điều trị theo đặc thù tình hình dịch của TP. HCM.

Cụ thể, tầng 1 có 197 cơ sở cách ly tập trung F0 với 42.807 giường, hiện đang quản lý 13.554 trường hợp. Tầng 2, có 10 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 với công suất theo kế hoạch là 24.900 giường bệnh, đang cách ly, điều trị cho 9.848 trường hợp.

Tầng 3 gồm 26 bệnh viện được chuyển đổi công năng từ các bệnh viện, công suất theo kế hoạch là 26.950 giường bệnh và đang cách ly, điều trị cho 14.687 trường hợp.

Tầng 4, gồm 15 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng I được chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn phần sang điều trị COVID-19 với công suất theo kế hoạch là 4.924 giường bệnh và đang cách ly, điều trị cho 4.499 trường hợp.

Trong khi đó tầng 5 gồm 2 bệnh viện tuyến TP, 5 bệnh viện tuyến Trung ương với công suất là 3.450 giường bệnh và hiện đang điều trị cho 1.667 trường hợp. Ngoài ra, 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều có khu điều trị hoặc bệnh viện để chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 tại địa phương.

TP.HCM đang nỗ lực kiềm chế ca nhiễm và các ca tử vong do COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Sài Gòn giải phóng, theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tại hội nghị trực tuyến mở rộng lần thứ 41, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đánh giá các biện pháp phòng, chống dịch của từng cấp ngành, địa phương ngày càng tích cực hơn, quyết liệt hơn. Trong đó, đã có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, ứng phó nhanh, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn trong xử lý các tình huống, diễn tiến của tình hình dịch trên địa bàn. Nhiều cách làm hay, mô hình mới xuất hiện, được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Tình hình kiểm soát dịch có chiều hướng chuyển biến tích cực hơn. Việc áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà với F1, F0 và cách ly tập trung F0 tại quận, huyện, TP.Thủ Đức bước đầu đã góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện dã chiến trong thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19.

Bên cạnh đó, tiến độ tiêm vaccine bảo đảm theo yêu cầu kế hoạch. Một số địa phương có cách làm sáng tạo trong tiêm vaccine cho người dân như: Lập đội tiêm lưu động, đội phản ứng nhanh đến tiêm cho các nhóm ưu tiên tại các khu cách ly, phong tỏa; tiêm cho người trên 65 tuổi, người khó khăn, yếu thế... Đây là những cách làm cần được triển khai, nhân rộng để góp phần đẩy nhanh việc tiêm chủng trong nhân dân, phủ nhanh miễn dịch cộng đồng.

Công tác an sinh xã hội đã có những hỗ trợ, chia sẻ, động viên, giải quyết kịp thời. Nhiều địa phương đã chủ động tổ chức chăm lo chu đáo đến từng hộ dân, triển khai các gói an sinh xã hội bảo đảm đến tận các hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ các nhu cầu cấp thiết khác cho người dân.