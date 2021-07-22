Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa gặp mặt, xin lỗi trực tiếp anh công nhân trong vụ 'ra đường mua bánh mì'

Xã hội 22/07/2021 16:08

Sau những ồn ào liên quan đến việc nam công nhân bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì trong thời gian giãn cách, ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đã gặp và xin lỗi trực tiếp anh Trần Văn Em.

Sáng ngày 19/7, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một anh công nhân đi mua bánh mì nhưng bị gọi lại và xử phạt hành chính, giữ xe vì cho rằng: "Bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu".

mua banh mi 1
Anh công nhân bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi, nhiều người đã tỏ thái độ không bằng lòng trước hình thức xử phạt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang đã kịp thời chỉ đạo Chủ tịch UBND phường và Tổ công tác của UBND phường Vĩnh Hòa trao trả xe máy, giấy tờ xe và không xử phạt hành chính đối với công dân Trần Văn Em, đồng thời ông cũng gửi lời xin lỗi đến anh Em. Người đứng đầu TP cũng yêu cầu tạm thời điều chuyên công tác đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường sang thực hiện nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

mua banh mi 2
Thư của Chủ tịch UBND TP.Nha Trang gửi anh Trần Văn Em - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, báo Khánh Hòa đưa tin, đến hôm nay, ngày 22/7, ông Trần Lê Hữu Thọ đã đến công trình dự án gặp anh Trần Văn Em để xin lỗi. 

Theo đó, ông Thọ đã nói chuyện và xin lỗi anh Em về cách hành xử, giải quyết của ông trong vụ việc vừa qua. Bản thân ông cũng đã nhìn nhận, tự kiểm điểm những sai sót trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch, coi đây là bài học sâu sắc của cá nhân mình. Anh Trần Văn Em nhận lời xin lỗi của ông Thọ và mong muốn những lùm xùm trong câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây. 

mua banh mi 3
Ông Thọ và anh Em bắt tay và mong muốn mọi chuyện dừng lại ở đây - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Cũng trong buổi gặp mặt, ông Thọ cũng tặng quà và động viên anh Em cố gắng trong mùa dịch khó khăn này. 

Thầy giáo Tiền Giang tiếp sức mùa thi bằng tủ bánh mì miễn phí kèm lời chúc thi tốt đến cho các sĩ tử

Thầy giáo Tiền Giang tiếp sức mùa thi bằng tủ bánh mì miễn phí kèm lời chúc thi tốt đến cho các sĩ tử

Đi coi thi, thầy giáo lo học trò vội vã không ăn sáng nên tặng cả một tủ bánh kèm theo lời chúc hết sức đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Văn Em mua bánh mì Phó Chủ tịch phường xin lỗi anh công nhân

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 43 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 43 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1