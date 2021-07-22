Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa gặp mặt, xin lỗi trực tiếp anh công nhân trong vụ 'ra đường mua bánh mì'

Sau những ồn ào liên quan đến việc nam công nhân bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì trong thời gian giãn cách, ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa đã gặp và xin lỗi trực tiếp anh Trần Văn Em.

Sáng ngày 19/7, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một anh công nhân đi mua bánh mì nhưng bị gọi lại và xử phạt hành chính, giữ xe vì cho rằng: "Bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu".

Anh công nhân bị xử phạt vì ra đường mua bánh mì - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi đoạn clip lan truyền rộng rãi, nhiều người đã tỏ thái độ không bằng lòng trước hình thức xử phạt.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang đã kịp thời chỉ đạo Chủ tịch UBND phường và Tổ công tác của UBND phường Vĩnh Hòa trao trả xe máy, giấy tờ xe và không xử phạt hành chính đối với công dân Trần Văn Em, đồng thời ông cũng gửi lời xin lỗi đến anh Em. Người đứng đầu TP cũng yêu cầu tạm thời điều chuyên công tác đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường sang thực hiện nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thư của Chủ tịch UBND TP.Nha Trang gửi anh Trần Văn Em - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, báo Khánh Hòa đưa tin, đến hôm nay, ngày 22/7, ông Trần Lê Hữu Thọ đã đến công trình dự án gặp anh Trần Văn Em để xin lỗi.

Theo đó, ông Thọ đã nói chuyện và xin lỗi anh Em về cách hành xử, giải quyết của ông trong vụ việc vừa qua. Bản thân ông cũng đã nhìn nhận, tự kiểm điểm những sai sót trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch, coi đây là bài học sâu sắc của cá nhân mình. Anh Trần Văn Em nhận lời xin lỗi của ông Thọ và mong muốn những lùm xùm trong câu chuyện này sẽ kết thúc tại đây.

Ông Thọ và anh Em bắt tay và mong muốn mọi chuyện dừng lại ở đây - Ảnh: Báo Khánh Hòa

Cũng trong buổi gặp mặt, ông Thọ cũng tặng quà và động viên anh Em cố gắng trong mùa dịch khó khăn này.

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