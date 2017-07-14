Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng'

Xã hội 14/07/2017 16:44

Cô gái trong ảnh dưới đây đang khiến cộng đồng mạng phát khiếp vì những hình ảnh "tự sướng" cùng con sâu xanh vô cùng kinh dị.

Mới đây, tài khoản Facebook có tên là Tô Lý Tài đã đăng tải 3 bức ảnh của một cô gái trẻ vô tư chụp ảnh với một con sâu xanh khiến dân mạng "nổi hết da gà" kèm theo dòng trạng thái: "Vượt qua sự sợ hãi của em". 

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng' - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái trẻ chụp ảnh "tự sướng" cùng con sâu xanh đang khiến cộng đồng mạng phát khiếp - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sâu xanh là nỗi sợ hãi của hầu hết chị em phụ nữ, vậy mà cô gái xinh đẹp trong những bức ảnh trên có thể hồn nhiên, vô tư nở nụ cười rồi chụp ảnh "tự sướng" cùng.  

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng' - Ảnh 2
Cô gái nở nụ cười tươi tắn khi chụp ảnh cùng con sâu xanh - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng này còn ngậm cả con sâu vào mồm rồi chụp ảnh một cách thoải mái, một hành động mà ngay cả cánh mày râu nhiều khi cũng chưa chắc dám làm.

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng' - Ảnh 3
Cô nàng ngậm con sâu vào mồm rồi chụp ảnh "tự sướng" - Ảnh: Internet

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng' - Ảnh 4
Nhiều người nhận định cô gái này gặp "vấn đề" về tâm lý - Ảnh: Intenet

Sau khi những bức ảnh này được đăng tải không lâu, nhiều người đã vào bình luận góp ý, một số khen ngợi sự can đảm của cô gái, một số lại nhận xét điều này là vô cùng kinh dị.

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng' - Ảnh 5
"Nổi da gà", "Thấy gớm" là những bình luận mà cộng đồng mạng nhận xét về hành động của cô gái trong những bức ảnh trên - Ảnh: Internet

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng' - Ảnh 6
Cô gái này thì dành tặng lời khen ngợi cho hành động chụp hình với sâu: "Chị ấy can đảm thật!" - Ảnh: Internet

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