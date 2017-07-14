Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng'

Mới đây, tài khoản Facebook có tên là Tô Lý Tài đã đăng tải 3 bức ảnh của một cô gái trẻ vô tư chụp ảnh với một con sâu xanh khiến dân mạng "nổi hết da gà" kèm theo dòng trạng thái: "Vượt qua sự sợ hãi của em".

Có thể thấy, sâu xanh là nỗi sợ hãi của hầu hết chị em phụ nữ, vậy mà cô gái xinh đẹp trong những bức ảnh trên có thể hồn nhiên, vô tư nở nụ cười rồi chụp ảnh "tự sướng" cùng.

Chưa dừng lại ở đó, cô nàng này còn ngậm cả con sâu vào mồm rồi chụp ảnh một cách thoải mái, một hành động mà ngay cả cánh mày râu nhiều khi cũng chưa chắc dám làm.

Sau khi những bức ảnh này được đăng tải không lâu, nhiều người đã vào bình luận góp ý, một số khen ngợi sự can đảm của cô gái, một số lại nhận xét điều này là vô cùng kinh dị.