Phát hiện và tiêu hủy hơn 7 tấn lòng lợn bẩn không rõ nguồn gốc tại Bắc Ninh

Ngày 11/4, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh thông tin, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Đông Loan về hành vi kinh doanh hàng hóa là lòng lợn chưa qua sơ chế bốc mùi hôi thối, không nguồn gốc.

Theo thông tin Truyền hình thông tấn, trước đó, ngày 30/3/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh nhận được thông tin và đề nghị phối hợp của Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh nên đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra đột xuất đối với địa điểm kinh doanh thực phẩm thuộc Công ty TNHH Đông Loan, địa chỉ: Thọ Đức, Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh do ông Nguyễn Văn Đông làm giám đốc.

7 tấn lòng lợn chưa qua sơ chế, bốc mùi hôi thối - Ảnh: Báo công thương

Theo thông tin báo Công Thương, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở có 7,1 tấn lòng lợn chưa qua sơ chế đã bốc mùi hôi thối. Ông Đông không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên.

Qua trưng cầu giám định kiểm dịch của Chi cục Chăn nuôi thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh, lô hàng được kiểm tra xuất hiện những vết màu đen, có mùi hôi thối, không đảm bảo lưu thông trên thị trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng đặc biệt là dễ lây lan dịch bệnh.

