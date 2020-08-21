Người dân TP. Thuận An (Bình Dương) phát hiện một thi thể nữ không đầu, không tay trôi trên sông Sài Gòn nên báo công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thuận An (Bình Dương) đang xác minh danh tính thi thể nữ nổi trên sông Sài Gòn vào sáng 21/8 gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trên Pháp Luật & Bạn Đọc, khoảng giờ 8 sáng cùng ngày, người dân di chuyển trên sông Sài Gòn đoạn đi qua phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An thì phát hiện vật thể lạ trôi trên sông.

Lại gần kiểm tra, ai nấy bàng hoàng khi thấy một xác chết nữ không có đầu và tay. Sau khi đưa vào bờ, người dân trình báo cơ quan chức năng.

Người dân phát hiện thi thể nữ không đầu, không tay trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh: Pháp Luật & Bạn Đọc

Nhận tin báo, Công an TP. Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy thi thể là nữ, đầu và tay không còn, đang trong giai đoạn phân hủy.

Hiện cơ quan chức năng đã phát thông báo tìm nhân thân cho người đã khuất. Những ai có người thân mất tích vui lòng đến trình báo để nhận dạng nạn nhân.

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