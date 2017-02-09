Theo thông tin ban đầu, người dân ở thị trấn Punta Lara, nằm ở phía Đông thủ đô Buenos Aires của Argentina đã phát hiện hai thi thể nữ khỏa thân, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, chôn trong một ngôi nhà hoang.

Bằng các nghiệp vụ điều tra, cảnh sát đã xác định được danh tính của hai nạn nhân đó là Peru Maruja Chacon Perez, 50 tuổi, và Shirley Cielo Barrientos, 15 hai người này có quan hệ mẹ con. Khi đào sâu hơn hố chôn hai nạn nhân, cảnh sát phát hiện được một số đồ lót và con dao dính đầy máu.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường để điều tra và khám nghiệm. Các bác sĩ khám nghiệm tử thi cho biết cô gái trẻ khoảng từ 14 đến 20 tuổi, người phụ nữ còn lại đã hơn 40 tuổi.

Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra về nguyên nhân cái chết của hai mẹ con và họ cũng đang ráo riết truy tìm người đàn ông có tên là Hugo Orlando Hidalgo, 40 tuổi – bạn trai của bà Peru Maruja Chacon Perez, là nghi can số 1 trong vụ án.

Công tốt? viên Marcelo Romero – người trực tiếp tham gia điều tra vụ án cho biết cảnh sát đã vào cuộc truy tìm tung tích hai mẹ con bà Peru và bé Shirley từ ngày 28 tháng 1, sau khi nhận được thông báo mất tích từ người nhà.

Theo thông tin do tờ báo Mirror của nước Anh đăng tải thì Douglas Barrientos - người con lớn của nạn nhân đã cung cấp cho truyền thông một đoạn ghi âm được gửi từ một trong những người bạn của mẹ anh trước đó. Anh ấy cho biết, người bạn này đã gọi điện cho mẹ của anh sau khi bà mất tích được vài ngày. Trong đoạn hội thoại có thể nghe thấy âm thanh từ đài truyền hình xen lẫn tiếng kêu cứu của nạn nhân: “Làm ơn, tôi không muốn chết”.

Douglas Barrientos tin rằng cái chết của mẹ và em gái mình liên quan đến một đường dây buôn bán phụ nữ. Có thể họ đã cố gắng tự sát vì không muốn bị bán đi trở thành nô lệ tình dục.

Một người con gái khác của nạn nhân - Kimberley cho biết trước đó mẹ của cô ấy đã gặp một người quý tộc Tây Ban Nha. Người này đã mời mẹ và em gái của cô đến dinh thự của anh ta để làm việc vì người phụ trách quét dọn vừa xin nghỉ việc, anh ta hứa sẽ trả cho mẹ con họ một mức lương hậu hĩnh.

Theo Kimberley nhận xét thì người tự xưng là quý tộc Tây Ban Nha này trông có vẻ rất tử tế, ăn mặc sành điệu và rất lịch thiệp. Trước khi kết thúc buổi gặp mặt, anh ta còn dặn dò Kimberley hãy yên tâm vì anh ta sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và em gái của cô. Tuy nhiên, cô không biết rõ sau đó mẹ và em gái mình có đi theo người đàn ông này để tìm việc làm hay không.

Hiện cảnh sát Argentina vẫn đang tích cực điều tra và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.