Phát hiện điểm trữ hơn 1,7 tấn thịt heo thâm tím, bốc mùi sắp được đem bán

Xã hội 26/04/2023 17:14

Cục Quản lý thị trường Đồng Nai vừa phát hiện và thu giữ 1,7 tấn thịt heo đã đổi màu thâm tím, bốc mùi hôi thối tại thành phố Biên Hòa.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống,  cho biết, trưa 25/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cùng với các cơ quan liên quan tiến hành lập biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với điểm thu mua sản phẩm động vật là thịt lợn tại địa chỉ tổ 11, khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do ông Bùi Văn Hải làm chủ.

Qua kiểm tra, điểm thu mua của ông Hải không có chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang có 6 nhân viên trực tiếp pha lóc thịt lợn, số hàng hóa được ghi nhận tại thời điểm kiểm tra là trên 1,7 tấn.

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Số thịt heo bốc mùi lên tới trên 1,7 tấn - Ảnh: Nhà báo & Công luận

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp đồng thời thừa nhận toàn bộ sản phẩm thịt heo được chứa tại sân nhà do ông mua từ các huyện khác.

Dẫn tin từ Nhà báo & Công luận, đoàn kiểm tra tiến hành lấy 5 mẫu gộp và kiểm tra 5 chỉ tiêu gồm: dịch tả lợn Châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, bệnh tai xanh lợn, salmonela, Ecoli gửi đi Chi cục Thú y vùng 6 xét nghiệm cho kết quả.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hơn 1,7 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối, thân thịt đã biến đổi màu sắc, thâm tím nên ông Bùi Văn Hải xin tự nguyện tiêu hủy số thịt trên.

Ngay trong ngày, chủ cơ sở đã tiến hành bàn giao toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đông A để xử lý. Trong đêm cùng ngày, đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt heo trên theo quy định.

Phát hiện điểm trữ hơn 1,7 tấn thịt heo thâm tím, bốc mùi sắp được đem bán - Ảnh 2
Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa đang thực hiện kiểm tra - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Về giá trị hàng hóa vi phạm, Đoàn kiểm tra tiến hành liên hệ với cơ quan thứ ba để xác định giá, sau khi có chứng thư thẩm định giá lấy cơ sở để xử lý theo quy định.

Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm minh vì sự phát triển kinh tế - xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để đem lại những kết quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn tới.

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