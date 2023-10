Phát hiện điểm trữ hơn 1,7 tấn thịt heo thâm tím, bốc mùi sắp được đem bán

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hơn 1,7 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi thối, thân thịt đã biến đổi màu sắc, thâm tím nên ông Bùi Văn Hải xin tự nguyện tiêu hủy số thịt trên.

Ngay trong ngày, chủ cơ sở đã tiến hành bàn giao toàn bộ số hàng hóa không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho Công ty cổ phần Dịch vụ Đông A để xử lý. Trong đêm cùng ngày, đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số thịt heo trên theo quy định.

Cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa đang thực hiện kiểm tra - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Về giá trị hàng hóa vi phạm, Đoàn kiểm tra tiến hành liên hệ với cơ quan thứ ba để xác định giá, sau khi có chứng thư thẩm định giá lấy cơ sở để xử lý theo quy định.

Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện, công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm minh vì sự phát triển kinh tế - xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để đem lại những kết quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn tới.