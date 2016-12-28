Phát hiện gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc ở Bạc Liêu

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 3 tấn trà không rõ nguồn gốc chuẩn bị được các công nhân đóng gói “tuồn” ra thị trường.

Ngày 28/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quả lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) vừa triệt phá cơ sở chuyên sản xuất trà không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 27/12, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở chuyên sản xuất và mua bán trà Thanh Bình (đường Trần Phú, khóm 2, P.7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), do ông Nguyễn Thanh Khang (50 tuổi, thường trú P.3, TP.Bạc Liêu) làm chủ, và phát hiện gần 3 tấn trà và nguyên liệu dùng để sản xuất trà không rõ nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, ông Khang không xuất trình được giấy tờ chứng mình nguồn gốc, xuất xứ của hơn 2, 7 tấn trà nguyên liệu, 70 kg hoa quế, 5 lít nước pha màu (dùng để sản xuất trà thành phẩm).

Ngoài ra, cả chục công nhân đang làm việc trong cơ sở làm việc bằng tay trần, đóng gói thủ công, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm, niêm phong toàn bộ số trà, nguyên liệu không rõ nguồn gốc nói trên; đồng thời lấy mẫu đi xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.

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