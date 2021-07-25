Phát hiện 8 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc cập cảng Quảng Ninh dương tính với SARS-CoV-2

8 thuyền viên trên tàu Hony World cập cảng Quảng Ninh có kết quả dương tính với Covid-19.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 24/7, ngay sau khi xác định 8 thuyền viên tàu Hony World có quốc tịch Trung Quốc dương tính SARS-CoV-2, lực lượng y tế đã được đưa các bệnh nhân lên Bệnh viện số 2 (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để cách ly và điều trị, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Tàu Hony Word - Ảnh: Người Lao Động

Tàu Hony World do Công ty Cổ phần Hàng hải S&A làm đại lý, đang neo đậu tại Cảng Quảng Ninh để dỡ hàng. Trước đó, vào đêm 22/7, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế đã lấy mẫu cho toàn bộ 22 thuyền viên mang của tàu và chuyển mẫu về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec để xét nghiệm Covid-19.

Sáng 23/7, Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế nhận được kết quả từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, theo đó có 7 ca dương tính SARS-CoV-2, 1 ca được lấy mẫu lần nữa để xét nghiệm lại và cũng cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Số thuyền viên còn lại có kết quả âm tính.

Đồng Nai ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong, 18 ca đang diễn tiến nặng, phải thở máy Tối ngày 23/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp có diễn tiến xấu.

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