Phẫn nộ: 'Chị đẹp' lợi dụng phiếu đi chợ thông chốt kiểm dịch để qua nhà bạn.... 'tám chuyện', vô tư khoe 'chiến tích' lên MXH

Xã hội 09/08/2021 10:43

Một phụ nữ lợi dụng phiếu đi chợ của mẹ để thông qua nhiều kiểm soát dịch đến nhà bạn tám chuyện. Sau đó, người này còn vô tư kheo "chiến tích" lên facebook.

Theo thông tin của báo Thanh Niên, sáng ngày 8/8, Công an Quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã triệu tập người phụ nữ lợi dụng phiếu đi chợ để qua nhà bạn "tám" chuyện, vi phạm giãn cách xã hội lại còn khoe trên Facebook.

Cụ thể, trước đó, trưa ngày 7/8, trên mạng xã hội, một tài khoản Facebook có tên L.K.M làm dậy sóng dân tình khi đăng tải bức ảnh chụp màn hình kèm dòng trạng thái: “Lượn vài vòng mua đồ, ghé nhà bạn tám chuyện mà hắn vui quên cả mệt và nóng.... Nhờ cái phiếu đi chợ thần thánh này mà được ra ngoài tí. Chớ mấy lần đợt dịch trước có thèm lấy mô."

 

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Tài khoản Facebook L.K.M làm dậy sóng dân mạng khi khoe việc lợi dụng giấy đi chợ để qua nhà bạn 'tám' chuyện -  Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, rất nhiều người cảm thấy vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành động của M. Theo đó, đa số dân mạng chỉ trích rằng khi cả thành phố đang căng mình chống dịch thì người phụ nữ này lại lợi dụng phiếu đi chợ để ngang nhiên thông chốt, tụ tập tám chuyện. Không chỉ vậy, còn vô tư đăng tải hình ảnh, trạng thái khoe khoang "chiến tích" của mình. 

Theo thông tin của Người đưa tin, qua xác minh tài khoản, cơ quan chức năng đã mời L.K.M lên làm việc. Tại đây, M., đã thừa nhận sai phạm của mình. Đồng thời, M. cũng cho biết đã dùng thẻ đi chợ của mẹ để thông hành một số chốt kiểm tra và đến nhà bạn ở đường Trần Cao Vân chơi.

Từ lời khai trên, cơ quan công an xác định, ngoài việc sử dụng phiếu đi chợ sai mục đích, M. còn vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 nên sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo quy định.

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