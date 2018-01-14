PGS Bùi Hiền đòi kiện những người chế nhạo, xỏ xiên mình

Xã hội 14/01/2018 18:19

PGS Bùi Hiền rất bức xúc trước hành động lợi dụng chữ viết cải tiến để làm thơ, hát chế với thái độ xỏ xiên và dùng với mục đích nói xấu nhà nước và chính quyền. Ông cho biết sẽ kiện bất cứ ai chế nhạo công trình nghiên cứu của mình.

Theo thông tin mới nhất, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đã cấp giấy chứng nhận PGS Bùi Hiền (tác giả công trình cải tiến chữ viết tiếng Việt) là tác giả và chủ sở hữu của tác phẩm "Bài viết cải tiến chữ quốc ngữ".

PGS Bùi Hiền đòi kiện những người chế nhạo, xỏ xiên mình - Ảnh 1
PGS Bùi Hiền rất bức xúc và đòi kiện những ai chế nhạo mình - Ảnh: Dân Việt

Điều này khiến PGS rất vui mừng và mãn nguyện vì ông đã bỏ tâm sức cho công trình nghiên cứu này tận 40 năm. Trước đây đã có nhiều nhà khoa học đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt nhưng không được áp dụng, sau đó những nghiên cứu này cũng chìm vào quên lãng không ai nhớ tới.

Theo PGS Bùi Hiền, công trình của ông là bảng chữ cái duy nhất trên thế giới đạt trình độ 1 âm 1 chữ, 1 chữ 1 âm mà có thể ghi lại toàn bộ tiếng nói của dân tộc.

Ông cho rằng, bảng chữ cái mới của mình có nhiều ưu điểm và rất dễ học, chính vì thế một bộ phận người dân thực hành theo rất nhanh. Tuy nhiên, PGS cũng rất bức xúc trước hành động lợi dụng chữ viết cải tiến để làm thơ, hát chế với thái độ xỏ xiên và dùng với mục đích nói xấu nhà nước và chính quyền. "Do đó, kể từ ngày tôi được cấp giấy chứng nhận là tác giả và chủ sở hữu của tác phẩm 'Bài viết cải tiến chữ quốc ngữ', nếu ai dùng chữ của tôi để xỏ xiên, chế nhạo tôi sẽ kiện”, PGS Bùi Hiền trao đổi với Dân Việt.

Ngoài ra, PGS Bùi Hiền rất khuyến khích cá nhân, tập thể sử dụng chữ cái cải tiến vào mục đích nghiêm túc, thử nghiệm và đánh giá nghiên cứu khoa học mà không cần phải xin phép. Ông mong muốn mọi người thực hành chúng nhiều hơn để đánh giá, góp ý, giúp ông hoàn thiện công trình của mình tốt hơn nữa.

PGS Bùi Hiền đòi kiện những người chế nhạo, xỏ xiên mình - Ảnh 2

Giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS Bùi Hiền - Ảnh: Dân Việt 

Nói về mục đích đăng ký bản quyền công trình cải tiến chữ viết tiếng Việt, PGS Bùi Hiền cho biết làm vậy để tránh tranh chấp, và lưu giữ công trình cho nhiều đời sau học tập và nghiên cứu.

"Tôi nghĩ sau này 10 năm, 100 năm sau biết đâu có người lục lại, người ta sẽ dùng bộ chữ chuyển đổi cải tiến chữ viết tiếng Việt. Lúc đó, nếu không có bản quyền thì không biết chủ sở hữu là ai, rất khó để phân xử ai đúng, ai sai", PGS.Bùi Hiền tỏ ra khá lo xa.

Cũng theo PGS, khoảng thời gian từ lúc đăng ký đến lúc được cấp giấy chứng nhận bản quyền tác phẩm cải tiến chữ viết tiếng Việt mất khoảng 2 tháng. Toàn bộ tác phẩm gồm 2 phần, tổng cộng 16 trang đã được công bố từ cuối năm 2017.

Tuy hiện tại bộ chữ cái cải tiến đã đầy đủ, PGS vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp mang tính xây dựng từ các nhà khoa học và công chúng để sửa đổi và hoàn thiện hơn bộ chữ cái kiểu mới.

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Sau nhiều ngày im hơi lặng tiếng, ngày 12/1 vừa qua, PGS.TS Bùi Hiền bất ngờ công bố kết quả chuyển thể tác phẩm "Truyện Kiều" sang bảng chữ cải tiến mới do ông đề xuất.

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