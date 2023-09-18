Ôtô con đâm trực diện xe tập lái khiến thầy giáo dạy lái tử vong, học viên bị thương

Xã hội 18/09/2023 09:09

Ngày 18/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn giao thông khiến thầy giáo dạy lái xe tử vong.

Theo thông tin từ Người Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17/9, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) giữa 2 xe con.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe con mang BKS: 48A-045.57 do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông.

Khi chạy đến địa điểm trên, chiếc xe tông mạnh xe con dạy lái của 1 trung tâm dạy nghề trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ôtô con đâm trực diện xe tập lái khiến thầy giáo dạy lái tử vong, học viên bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Lúc này, trên xe dạy lái 1 nữ học viên đang điều khiển học thực hành, bên cạnh có sự hướng dẫn của thầy giáo Y W. (34 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil).

Ôtô con đâm trực diện xe tập lái khiến thầy giáo dạy lái tử vong, học viên bị thương - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 1 thầy giáo tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ VietNam+, vụ tai nạn khiến thầy giáo Y.W. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, nữ học viên bị thương nhẹ.

Riêng tài xế xe con mang BKS: 48A-045.57 cũng bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện.

 

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Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn vào ngày 8/9, khiến 3 người thương vong.

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Từ khóa:   tai nạn tai nạn giao thông tin xã hội

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